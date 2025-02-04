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Haberler Haberler Tükürük orucu bozar mı? | Tükürük yutsam orucum bozulur mu? DİYANET 2025 Sıkça Sorulan Sorular

Tükürük orucu bozar mı? | Tükürük yutsam orucum bozulur mu? DİYANET 2025 Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren müminler orucun kabul olması için belirlenen kurallara da dikkat ediyor. Orucu bozabilecek durumlardan kaçınan Müslümanlar Diyanet'in güncel bilgilendirmelerini de yakından takip ediyorlar. Diyanet 2025 sıkça sorulan sorular arasında yer alan "Tükürük orucu bozar mı? Tükürük yutsam orucum bozulur mu?" yanıtını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 23:40 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 23:50
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Tükürük orucu bozar mı? | Tükürük yutsam orucum bozulur mu? DİYANET 2025 Sıkça Sorulan Sorular

Ramazan ayında oruç tutan binlerce kişi 'tükürük orucu bozar mı, tükürük yutmak oruç bozar mı, balgam yutunca oruç bozulur mu?' sorularının cevabını sorguluyor. Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken birçok husus araştırılmaya devam ederken Ramazan ayında oruçluyken tükürük ve balgam yutmaya dair merak edilenler haberimizde...

TÜKÜRÜK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluylen, tükürük ağız sıvısı olduğu için mecburen yutulabiliyor fakat tükürük içerisinde balgamla karışık olma durumu ya da besin parçaları olduğu şüphesi varsa o halde tükürüğün yutulmaması gerekiyor. Ağız sıvısı dışında herhangi bir içerik barındıran tükürük, orucu bozuyor.

BALGAM YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Tükürük eğer ağız kısmına hiç gelmediyse yutmak oruca herhangi bir zarar vermiyor. Ancak ağız içerisine geldiği takdirde balgamın dışarı atılması gerektiğinden; balgam temiz olmayan bir madde olarak kabul edildiği için hem sağlık açısından hem de oruç açısından böylesi daha makbul kabul ediliyor. Bu nedenle, oruçluyken balgam yutmamak gerekiyor.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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