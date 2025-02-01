  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Altın fiyatları 1 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru analizi

Altın fiyatları 1 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru analizi

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Şubat Cumartesi 2025 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 07:20 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Altın fiyatları 1 Şubat: Çeyrek, yarım, tam altın güncel değerleri ve Dolar Kuru analizi

Anlık gram altın fiyatı 1 Şubat | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Şubat Cumartesi 2025 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

1 ŞUBAT 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 35,82 (Alış) - 35,86 (Satış)

EURO: 37,18 (Alış) - 37,25 (Satış)

STERLİN: 44,24 (Alış) - 44,46 (Satış)

1 DOLAR = 35,86 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉1 Şubat Cumartesi 2025 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.227,66₺

Gram altın satış: 3.228,24₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.215,00₺

Çeyrek altın satış: 5.265,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.431,00₺

Yarım altın satış: 10.530,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 20.797,00₺

Tam altın satış: 20.973,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 21.335,00₺

Cumhuriyet altını satış: 21.657,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 21.357,00₺

Ata altın satış: 21.520,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Şubat Cumartesi günü saat 06.00 itibarıyla alınmıştır.

REKLAM - Kardelenler
F.Bahçe'ye Brezilya'dan sol bek!
DİĞER
Yılın aşk bombası ortaya çıkmıştı! Aslı Bekiroğlu yeni aşkıyla görüntülendi! "İkimize de sürpriz oldu"
ABD'de korkunç kaza: 6 kişiyi taşıyan uçak yerleşim bölgesine düştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Morata transferinde mutlu son
F.Bahçeli yıldıza Bundesliga kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morata transferinde mutlu son Morata transferinde mutlu son 01:37
Morata transferinde mutlu son Morata transferinde mutlu son 01:36
F.Bahçeli yıldıza Bundesliga kancası! F.Bahçeli yıldıza Bundesliga kancası! 00:50
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 00:41
G.Saray'a Morata şoku! G.Saray'a Morata şoku! 00:41
A. Efes lideri deviremedi! A. Efes lideri deviremedi! 00:41
Daha Eski
Trabzonspor'da o transfer tamam! Trabzonspor'da o transfer tamam! 00:41
F.Bahçe Beko evinde kazandı! F.Bahçe Beko evinde kazandı! 00:41
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın Avrupa'daki rakipleri! 00:41
İstanbul'da kazanan İkas Eyüpspor! İstanbul'da kazanan İkas Eyüpspor! 00:40
TÜMOSAN Konyaspor evinde galip! TÜMOSAN Konyaspor evinde galip! 00:40
F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! F.Bahçe'den bir Skriniar göndermesi daha! 00:40