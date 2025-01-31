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Haberler Haberler e-YDS saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2025/2 e-YDS kaç dakika? Sonuçları ne zaman açıklanacak?

e-YDS saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2025/2 e-YDS kaç dakika? Sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin düzenlediği Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi (e-YDS 2025/2), 1 Şubat Cumartesi günü yapılacak.Sene içinde 12 kez düzenlenecek olan sınava katılacak adaylar, e-YDS saat kaçta başlıyor, bitiyor? e-YDS kaç dakika? Sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının cevabını araştırıyor. Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 14:26 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 14:50
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e-YDS saat kaçta başlıyor, bitiyor? 2025/2 e-YDS kaç dakika? Sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 yılı için ikinci kez düzenleyeceği e-YDS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adayların yabancı dil bilgisini ölçecek sınav, 1 Şubat Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da uygulanacak. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na katılacak olan adaylar, e-YDS saat kaçta başlıyor, bitiyor? e-YDS kaç dakika? Sonuçları ne zaman açıklanacak? sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

E-YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

e-YDS 2025/2 İngilizce 1 Şubat 2025 tarihinde saat 13.45'te başlayacak. 80 sorunun sorulacağı adaylara 180 dakika süre verilecek. Sınav, 16.45'te sona erecek.

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2 İngilizce) sonuçları, sınavın yapıldığı gün yani 1 Şubat 2025 Cumartesi tarihinde açıklanacak.

e-YDS 2025/3 İNGİLİZCE NE ZAMAN?

ÖSYM Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın ikincisi (e-YDS 2025/2 İngilizce) 5 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

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