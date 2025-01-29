  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2025

TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2025

TRT'nin spor kanalı TRT Spor Yıldız, Türkiye'deki ve dünyadaki çeşitli spor dallarına odaklanarak geniş izleyici kitlesine hitap ediyor. Genç yeteneklere ve geleceğin spor yıldızlarına odaklanan içerikler sunan TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izlemek isteyenler için TRT Spor Yıldız yayın akışı, sevilen pogramları ve CANLI YAYINLAR'ını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 08:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 08:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRT SPOR YILDIZ CANLI - TRT Spor Yıldız canlı yayın izle (HD) | TRT Yıldız frekans bilgileri 2025

TRT tarafından kurulan spor televizyon kanalı TRT Spor'un yan kolu, eski adıyla TRT Spor 2 olarak bilinen TRT Spor Yıldız'ın canlı yayınlarını HD kalitesiyle izleyebilirsiniz. TRT Spor Yıldız'ın sevilen pogramları ve CANLI YAYINLARI burada!

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

TRT SPOR YILDIZ FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor Yıldız HD, Türksat 4A 11958 V 27500 5/6 frekansından, Turkcell TV+ 71. kanaldan, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 87. kanaldan, KabloTV 244. kanaldan ve tivibu 85. kanaldan izlenebilmektedir.

TRT SPOR YILDIZ YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

SPOR MANŞET - TIKLA İZLE

İLK BASKI - TIKLA İZLE

STADYUM - TIKLA İZLE

SPOR STÜDYOSU - TIKLA

GÜNDEM FUTBOL - TIKLA

GÜN ORTASI - TIKLA İZLE

BAŞLAMA VURUŞU - TIKLA İZLE

AVRUPA STÜDYOSU - TIKLA İZLE

TEKNİK ANALİZ - TIKLA İZLE

SPOR MERKEZİ - TIKLA İZLE

İLER İ3'LÜ - TIKLA İZLE

HEDEF SÜPER LİG - TIKLA İZLE

DAKİKA SPOR - TIKLA İZLE

👉TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN - TIKLA CANLI MAÇ İZLE

İşte Mertens'in veliahtı!
F.Bahçe'de sol bek hareketliliği! Kostic yolcu
DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan Talisca transferine bomba yorum: “Neredeyse iki kat fazla maaş alan bir oyuncu geldiyse..."
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
Cimbom'dan Rashford bombası!
F.Bahçe'de 3 ayrılık 2 sözleşme dondurma kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu 01:30
Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu Beşiktaş'ta ayrılık! Ünlü gazeteci duyurdu 01:29
F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! 00:57
Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı 00:56
Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı Youssef En-Nesyri'den Kur'an itirafı 00:55
F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! F.Bahçe'de Mourinho'ya şok ceza! 00:42
Daha Eski
Bundesliga'da yeni dönem! Bundesliga'da yeni dönem! 23:45
Palut: İstikrarlı bir takım... Palut: İstikrarlı bir takım... 23:45
Ö.Erdoğan: Bazı isimlerle yollar ayrılacak Ö.Erdoğan: Bazı isimlerle yollar ayrılacak 23:45
Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı Olympique Lyon'da Pierre Sage ile yollar ayrıldı 23:45
Kayserispor Bahoken'i kadro dışı bıraktı Kayserispor Bahoken'i kadro dışı bıraktı 23:45
John Vik Beşiktaş scout ekibinde! John Vik Beşiktaş scout ekibinde! 23:45