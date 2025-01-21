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Haberler Haberler ZEMHERİ TARİHLERİ 2025 | Bu yıl zemheri zamanı ayın kaçında? Zemheri (karakış) ne zaman bitiyor?

ZEMHERİ TARİHLERİ 2025 | Bu yıl zemheri zamanı ayın kaçında? Zemheri (karakış) ne zaman bitiyor?

Zemheri, Türkçeye Farsçadan geçmiş bir kelimedir ve kışın en soğuk dönemi, "buz devri" veya "kar ve soğukların zirveye ulaştığı zaman" anlamına gelir. Bu kelime, aynı zamanda soğuk ve kasvetli bir dönemin simgesi olarak kullanılır. Zemheri, doğada olduğu kadar insan ruhunda da zorlu, hüzünlü ve mücadeleci bir zamanı anlatır. Peki, bu yıl zemheri zamanı ayın kaçında? Zemheri (karakış) ne zaman bitiyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 22:47
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ZEMHERİ TARİHLERİ 2025 | Bu yıl zemheri zamanı ayın kaçında? Zemheri (karakış) ne zaman bitiyor?

Zemheri, özellikle Türk edebiyatında bazen aşk ve ayrılık temalarıyla ilişkilendirilir. Soğuk ve karanlık bir dönem, tıpkı bir aşkın veya yaşamın zorlayıcı bir süreci gibi, içsel bir yalnızlık ve hüzün duygusu yaratabilir. Ancak zemherinin ardından gelen bahar gibi, bu zorlukların da sonunda bir rahatlama ve yenilenme dönemi vardır. Bu yıl zemheri zamanı ayın kaçında? Zemheri (karakış) ne zaman bitiyor? sorularının yanıtı haberimizde...

ZEMHERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki süreç zemheri olarak ifade ediliyor. Zemherinin en belirgin özelliğinin ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının fazla olduğu söyleniyor.

ZEMHERİ NEDİR?

Zemheri, Arapça kış anlamına gelen "zem" ile Farsça uğultu anlamındaki "harir" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Kış, eski dilde zemheri ismiyle de anılırdı.

Zemheri ayı diğer bir tabirle karakış, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük dönemi kapsıyor. Uzmanlara göre, zemherinin ilk yarısında hava sıcaklıklarında dalgalanmalar yaşanır. 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar iner. Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların fazlaca görüldüğü aydır.

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