Entübe ne demek, nedir? | Entübe edilen kişi iyileşir mi? Hangi durumlarda yapılır?

Entübe ne demek, nedir? | Entübasyon, kişinin kendi kendine solunum gerçekleştiremediği zamanlarda uygulanır. Hastanın solunum yoluna yerleştirilen bir boru aracılığıyla nefes alışverişi dengelenirken entübasyonu gerçekleşmiş kişilere ise 'entübe' adı verilir. Yoğun bakım ünitelerinde ve acil durumlarda sıklıkla kullanılan 'entübasyon ve entübe' kavramlarıyla ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

ENTÜBE NE DEMEK, NEDİR?

Bir endotrakeal tüp (ETT) adı verilen esnek boru, hastanın ağzından veya burnundan soluk borusuna (trakea) yerleştirilir. Bu tüp, hastayı bir mekanik ventilatöre (solunum cihazına) bağlayarak solunum fonksiyonlarını destekler. Solunum yolunun açık tutulması ve hastaya solunum desteği sağlanması için uygulanan bu işleme entübasyon denir. Bu işlem sonucunda hasta "entübe" olarak adlandırılır. Bir hasta entübe edildiğinde, bu kişinin solunum cihazına bağlı olduğu ve kendi başına yeterli solunum yapamadığı anlamına gelir. Entübe edilen hastalar genellikle yoğun bakımda takip edilir ve hayati fonksiyonları sürekli olarak izlenir.

ENTÜBASYON HANGİ DURUMLARDA YAPILIR?

Solunum Yetmezliği: Hasta yeterli oksijen alamadığında entübe edilir.

Genel Anestezi: Ameliyat sırasında solunum desteği sağlamak için hastalar entübe edilebilir.

Travma ve Kazalar: Solunum yolunun kapanma riski varsa hasta/kazazede entübe edilir.

KOVID-19 veya Akciğer Hastalıkları: Yoğun bakımda solunum desteğine ihtiyaç duyulduğunda hasta entübe edilir.

Koma ve Bilinç Kaybı: Hastanın kendi kendine nefes alması mümkün olmadığında entübe edilir.

ENTÜBE EDİLEN KİŞİ İYİLEŞİR Mİ?

Entübasyon başlı başına ölümcül bir müdahale değildir. Ancak, genellikle kritik durumdaki hastalara uygulandığı için entübe edilen kişilerin durumu ciddidir. Bu nedenle, toplumda entübasyon kavramı çoğunlukla ağır hasta olmakla ilişkilendirilir. Yani, entübe edilen bir kişi iyileşebilir. Ancak bu, hastanın sağlık durumuna, entübasyona neden olan hastalığa ve verilen tedaviye bağlıdır. Entübasyon işlemi, hastanın kendi başına nefes almasını sağlayana kadar geçici bir solunum desteği sağlamak için uygulanır. Bazı hastalar tamamen iyileşerek entübasyondan çıkar (ekstübe edilir), bazı durumlarda ise süreç daha karmaşık olabilir. Entübe edilen kişinin iyileşmesi, hastalığın türü, hastanın genel sağlığı, entübasyon süresi ve verilen tedaviye göre değişiklik göstermektedir.

UZUN SÜRE ENTÜBE KALAN HASTA İYİLEŞİR Mİ?

Entübe edilen kişinin uzun süre solunum cihazına bağlı kalması bazı riskler taşır:

Akciğer enfeksiyonları (ventilatör kaynaklı pnömoni) riski artar.

Soluk borusunda hasar oluşabilir.

Kas güçsüzlüğü ve organ yetmezliği gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu nedenle, hasta mümkün olduğunda erken ekstübe edilmeye çalışılır. Eğer hasta uzun süre nefes alamıyorsa, trakeostomi yapılabilir.

Entübe edilen bir hastanın iyileşmesi mümkündür ve birçok kişi bu süreçten sağlıklı bir şekilde çıkmaktadır. Ancak hastanın durumu ve sağlık ekibinin müdahale şekli kritik önem taşır.