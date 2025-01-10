10 Ocak'ta ne kutlanır? 10 Ocak 2025 önemi ve anlamı

10 Ocak ne günü? | 10 Ocak, her yıl 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanır. Kamuoyunun 'doğru bilgi ve haber alma' hakkının farkında olan, etik değerlerin bilinciyle hareket eden gazetecilere adanan bu tarih, 1962 yılından beri her yıl ülkemizde kutlanmaktadır. İşte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü anlam ve önemi...

10 OCAK 2025 NEDEN ÖNEMLİ? ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Her yıl 10 Ocak, gazetecilik mesleğini icra eden emekçilerin haklarını ve basın özgürlüğünü vurgulamak amacıyla 'Çalışan Gazeteciler Günü' olarak kutlanmaktadır. Gazeteciler, halkın doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasını sağlamak için gece gündüz demeden çalışan, kamuoyunun sesi ve vicdanı olan bireylerdir. Bu özel gün, gazetecilerin toplumsal sorumluluğunu hatırlatırken, mesleğin karşılaştığı zorluklara da dikkat çekmektedir.

Gazetecilik, sadece haber aktarmaktan ibaret değildir; aynı zamanda demokrasinin temel taşlarından biri olan ifade özgürlüğünü savunma görevini de üstlenir. Özellikle zor şartlar altında çalışan gazeteciler, bazen baskılara ve sansüre maruz kalmakta, bu da mesleğin icrasını daha da güçleştirmektedir. Ancak tüm bu zorluklara rağmen gazeteciler, toplumu aydınlatma görevini özveriyle sürdürmektedir.

10 OCAK NEDEN ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ?

Çalışan Gazeteciler Günü'nün kökeni, gazetecilerin sosyal ve ekonomik haklarını koruma mücadelesine dayanır. Bu özel gün, Türkiye'de gazetecilerin mesleki haklarını güvence altına almak amacıyla çıkarılan 212 sayılı kanunun 10 Ocak 1961'de Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu kanun, gazetecilere sigorta, kıdem tazminatı, yıllık izin ve iş güvencesi gibi pek çok hakkı tanıyan önemli bir düzenlemedir.

10 Ocak, gazetecilerin hem hak mücadelesini hem de basının önemini hatırlatan simgesel bir gün olarak kutlanmaktadır. Gazetecilik, demokratik toplumların temel taşlarından biri olan ifade özgürlüğünü savunur. Bu nedenle 10 Ocak, sadece gazetecilerin değil, toplumun tamamının özgür bilgiye erişim hakkını savunan bir dayanışma günüdür.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJLARI

🖍Haber için koşan, bilgiye değer katan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun!

📷Toplumun gözü, kulağı ve sesi olan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun!

🖍Gün gelir bir haber dünyayı değiştirir… Haber peşindeki tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun!

📷Haberin peşinde koşan, gece gündüz demeden çalışan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun! İyi ki varsınız.

🖍Haber, insanın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacı karşılayan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun!

📷Bir haberi yazmak için verilen emek, geleceğe atılan bir imzadır. Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun!

🖍Basın emekçileri, toplumun bilgiye erişimini sağlamak için gece gündüz demeden çalışır. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun!