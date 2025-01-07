  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler AUZEF sınav sonuçları 2025 | AUZEF güz dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları 2025 | AUZEF güz dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları açıklandı. 2024-2025 Güz Dönemi bitirme sınavlarına katılan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, final sınav sonuçlarına 6 Ocak Pazartesi günü, saat 19.00'dan itibaren erişim sağlayabiliyor. AUZEF güz dönemi finla sınav sonucu sorgulama ekranı ve 2025 AUZEF sınav sonuçları itiraz detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 11:30 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AUZEF sınav sonuçları 2025 | AUZEF güz dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları 2025 | AUZEF öğrencilerine yönelik 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen Güz Dönemi Bitirme Sınavları için sonuçlar açıklandı. Final sınavının sonucunu resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerinin erişimine açan İstanbul Üniversitesi, sınav sonuçlarına itiraz sürecinin detaylarını da paylaştı.

2025 AUZEF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV SONUCU SORGULA

2025 AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AUZEF final sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Yukarıdaki linke tıklayan öğrenciler, Kullanıcı Adı ve Şifre girdikten sonra 'Ben robot değilim' butonuna tıklayarak giriş yapıp sınav sonucunu öğrenebilir.

2025 AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

AUZEF Güz Dönemi bitirme sınav sonuçlarıyla ilgili itirazlar 6 Ocak 2025 saat 19.00'dan 8 Ocak 2025 saat 12.00'ye kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek.

2025 AUZEF SINAV SONUÇLARI İTİRAZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025 AUZEF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Final sınavlarında başarılı olamayan AUZEF öğrencileri için yapılacak olan bütünleme sınavları, 1-2 Şubat 2025'te başlayacak. Bahar dönemi ise 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak olan vize sınavları ile başlayacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

F.Bahçe'den transfer harekatı! Talisca dışında 2 yıldız alınacak
Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu!
DİĞER
Sivasspor - Beşiktaş maçı bugün saat kaçta? ZTK Sivasspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
MHP lideri Bahçeli'den sahte milliyetçilere ve DEM'li Tülay Hatimoğullarına ayar! "Hoplayan hoplasın terör bitecek"
G.Saray'da flaş iddia! Batshuayi...
Arda Güler manşetleri süsledi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Osayi'ye resmi teklif! F.Bahçe'den Osayi'ye resmi teklif! 11:31
Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı hangi kanalda? Al Hilal Riyadh - Al Ittihad Jeddah maçı hangi kanalda? 11:27
Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu! Tadic'e gösterilen tepkinin nedeni belli oldu! 11:17
G.Saray'da flaş iddia! Batshuayi... G.Saray'da flaş iddia! Batshuayi... 11:08
Antalyaspor - Kocaelispor ZTK maçı saat kaçta? Antalyaspor - Kocaelispor ZTK maçı saat kaçta? 10:51
Karagümrük - Rizespor ZTK maçı saat kaçta? Karagümrük - Rizespor ZTK maçı saat kaçta? 10:42
Daha Eski
Ankaragücü - İskenderunspor ZTK maçı saat kaçta? Ankaragücü - İskenderunspor ZTK maçı saat kaçta? 10:27
Arda Güler manşetleri süsledi! Arda Güler manşetleri süsledi! 09:58
Sivasspor-Beşiktaş maçı detayları! Sivasspor-Beşiktaş maçı detayları! 09:43
F.Bahçe'den dev sürpriz! F.Bahçe'den dev sürpriz! 09:41
Kara Kartal’da liste kabarık Kara Kartal’da liste kabarık 09:40
Yıldız isim Cimbom'dan bedaya gidecek! Yıldız isim Cimbom'dan bedaya gidecek! 09:33