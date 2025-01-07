AUZEF sınav sonuçları 2025 | AUZEF güz dönemi final sınav sonucu sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları 2025 | AUZEF öğrencilerine yönelik 28-29 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen Güz Dönemi Bitirme Sınavları için sonuçlar açıklandı. Final sınavının sonucunu resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerinin erişimine açan İstanbul Üniversitesi, sınav sonuçlarına itiraz sürecinin detaylarını da paylaştı.

2025 AUZEF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV SONUCU SORGULA

2025 AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

AUZEF final sınav sonuçları, auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Yukarıdaki linke tıklayan öğrenciler, Kullanıcı Adı ve Şifre girdikten sonra 'Ben robot değilim' butonuna tıklayarak giriş yapıp sınav sonucunu öğrenebilir.

2025 AUZEF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

AUZEF Güz Dönemi bitirme sınav sonuçlarıyla ilgili itirazlar 6 Ocak 2025 saat 19.00'dan 8 Ocak 2025 saat 12.00'ye kadar aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yapılabilecek.

2025 AUZEF SINAV SONUÇLARI İTİRAZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025 AUZEF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Final sınavlarında başarılı olamayan AUZEF öğrencileri için yapılacak olan bütünleme sınavları, 1-2 Şubat 2025'te başlayacak. Bahar dönemi ise 12-13 Nisan 2025 tarihlerinde yapılacak olan vize sınavları ile başlayacak. Bahar dönemi final sınavları ise 31 Mayıs - 1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.