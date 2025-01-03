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Haberler Haberler Teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025? | Ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları

Teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025? | Ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları

Teknisyen maaşları, yapılan yeni yıl zammıyla birlikte yeniden hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirlenen teknisyen maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025? Ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 12:10
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Teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025? | Ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları

TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yeni yılın gelişiyle birlikte maaş zamları da belli oluyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan zammın ardından teknisyen maaşları da, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkı ile belli oldu. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken arama motorlarında sorgulanan 'Teknisyen maaşı ne kadar oldu 2025?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte ön lisans, lisans, lise mezunu teknisyen maaşları...

TEKNİSYEN GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

Temmuz ayında güncellenen Toplu Sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte teknisyen (9/1) maaşları, 39.025 TL olarak belirlenmişti. Yüzde 11,55 oranında zamla birlikte yeni teknisyen maaşları 39 bin 25 TL'den 43.532 TL'ye yükseldi.

2024 Temmuz - Aralık döneminde ödenen teknisyen maaşlarına göre hesaplanan zamlı öğretmen maaşları şöyle:

Teknisyen (9/1)

Mevcut maaş: 39.025 TL

Zamlı maaş: 43.532 TL

Teknisyen (11/1)

Mevcut maaş: 42.313 TL

Zamlı maaş: 47.200 TL

2025 ZAMLI TEKNİSYEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı teknisyen maaşlarının Ocak ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.

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