En düşük memur maaşı belli oldu 2025 | Zamlı en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?

2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak memur maaşları belli oldu. Milyonlarca memurun merakla beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanırken 6 aylık enflasyon farkı ile Toplu Sözleşme'ye göre zam alan memurların maaş zammı netleşti. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesinin ardından işçilere verilecek azami ücret 22 bin 104 olarka belirlendi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...
ZAMLI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?
TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.
2024 Temmuz - Aralık boyunca aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 39 bin 206 TL olarak uygulanıyordu. Ek ödeme ve aile yardımıcı hariç en düşük memur maaşı, Temmuz zammıyla birlikte 36 bin 460 TL'ye, 9/1 memur maaşı ise 37 bin 947 TL'ye yükseltilmişti. 2025 yılında ise yapılan yeni zamla birlikte en düşük memur maaşları şöyle oldu:
En düşük memur maaşı (Ek ödeme ve aile yardımı hariç): 36.460 TL
En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil): 39.206 TL
En düşük memur maaşı (9/1): 37.947 TL
Zamlı En düşük memur maaşı (Ek ödeme ve aile yardımı hariç): 40.671 TL Zamlı En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil): 43.734 TL Zamlı En düşük memur maaşı (9/1): 42.329 TL
Zamlı En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil): 43.734 TL
Zamlı En düşük memur maaşı (9/1): 42.329 TL
Diğer memur maaşları ise şöyle hesaplandı:
Şube Müdürü (Üni mez. - 1/4) mevcut maaş: 59.467 TL Şube Müdürü (Üni mez. - 1/4) zamlı maaş:
Şube Müdürü (Üni mez. - 1/4) zamlı maaş:66.335 TL
Memur (Üni. Mez. - 9/1) mevcut maaş: 40.817 TL
Memur (Üni. Mez. - 9/1) zamlı maaş: 45.531 TL
Uzman Öğretmen (1/4) mevcut maaş: 52.568 TL Uzman Öğretmen (1/4) zamlı maaş: 58.639
Uzman Öğretmen (1/4) zamlı maaş: 58.639
Öğretmen (1/4) mevcut maaş: 47.433 TL
Öğretmen (1/4) zamlı maaş: 52.911
Başkomiser (3/1) mevcut maaş: 58.338 TL Başkomiser (3/1) zamlı maaş: 65.076
Başkomiser (3/1) zamlı maaş: 65.076
Uzman Doktor (1/4) mevcut maaş: 97.836 TL
Uzman Doktor (1/4) zamlı maaş: 109.136
Hemşire (Üni. mez. 5/1) mevcut maaş: 47.909 TL Hemşire (Üni. mez. 5/1) zamlı maaş: 53.442
Hemşire (Üni. mez. 5/1) zamlı maaş: 53.442
Mühendis (1/4) mevcut maaş: 60.663 TL
Mühendis (1/4) zamlı maaş: 67.669
Teknisyen (Lise mez. 11/1) mevcut maaş: 42.313 TL Teknisyen (Lise mez. 11/1) zamlı maaş: 47.200
Teknisyen (Lise mez. 11/1) zamlı maaş: 47.200
Profesör (1/4) mevcut maaş: 86.378 TL
Profesör (1/4) zamlı maaş: 96.354
Araştırma Görevlisi (7/1) mevcut maaş: 57.243 TL Araştırma Görevlisi (7/1) zamlı maaş: 63.854
Araştırma Görevlisi (7/1) zamlı maaş: 63.854
Vaiz (1/4) mevcut maaş: 49.582 TL
Vaiz (1/4) zamlı maaş: 55.308
Avukat (1/4) mevcut maaş: 57.028 TL Avukat (1/4) zamlı maaş: 63.614
Avukat (1/4) zamlı maaş: 63.614