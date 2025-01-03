En düşük memur maaşı belli oldu 2025 | Zamlı en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL?

2025 Ocak ayından itibaren geçerli olacak memur maaşları belli oldu. Milyonlarca memurun merakla beklediği Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanırken 6 aylık enflasyon farkı ile Toplu Sözleşme'ye göre zam alan memurların maaş zammı netleşti. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesinin ardından işçilere verilecek azami ücret 22 bin 104 olarka belirlendi. Peki en düşük memur maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ZAMLI EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

2024 Temmuz - Aralık boyunca aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 39 bin 206 TL olarak uygulanıyordu. Ek ödeme ve aile yardımıcı hariç en düşük memur maaşı, Temmuz zammıyla birlikte 36 bin 460 TL'ye, 9/1 memur maaşı ise 37 bin 947 TL'ye yükseltilmişti. 2025 yılında ise yapılan yeni zamla birlikte en düşük memur maaşları şöyle oldu:

En düşük memur maaşı (Ek ödeme ve aile yardımı hariç): 36.460 TL

En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil): 39.206 TL

En düşük memur maaşı (9/1): 37.947 TL

Zamlı En düşük memur maaşı (Ek ödeme ve aile yardımı hariç): 40.671 TL Zamlı En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil): 43.734 TL Zamlı En düşük memur maaşı (9/1): 42.329 TL

Diğer memur maaşları ise şöyle hesaplandı:

Şube Müdürü (Üni mez. - 1/4) mevcut maaş: 59.467 TL Şube Müdürü (Üni mez. - 1/4) zamlı maaş: 66.335 TL

Memur (Üni. Mez. - 9/1) mevcut maaş: 40.817 TL

Memur (Üni. Mez. - 9/1) zamlı maaş: 45.531 TL

Uzman Öğretmen (1/4) mevcut maaş: 52.568 TL Uzman Öğretmen (1/4) zamlı maaş: 58.639

Öğretmen (1/4) mevcut maaş: 47.433 TL

Öğretmen (1/4) zamlı maaş: 52.911

Başkomiser (3/1) mevcut maaş: 58.338 TL Başkomiser (3/1) zamlı maaş: 65.076

Uzman Doktor (1/4) mevcut maaş: 97.836 TL

Uzman Doktor (1/4) zamlı maaş: 109.136

Hemşire (Üni. mez. 5/1) mevcut maaş: 47.909 TL Hemşire (Üni. mez. 5/1) zamlı maaş: 53.442

Mühendis (1/4) mevcut maaş: 60.663 TL

Mühendis (1/4) zamlı maaş: 67.669

Teknisyen (Lise mez. 11/1) mevcut maaş: 42.313 TL Teknisyen (Lise mez. 11/1) zamlı maaş: 47.200

Profesör (1/4) mevcut maaş: 86.378 TL

Profesör (1/4) zamlı maaş: 96.354

Araştırma Görevlisi (7/1) mevcut maaş: 57.243 TL Araştırma Görevlisi (7/1) zamlı maaş: 63.854

Vaiz (1/4) mevcut maaş: 49.582 TL

Vaiz (1/4) zamlı maaş: 55.308