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Haberler Haberler Regaip Kandili mesajları resimli 2025 | Dualı Regaip Kandili mesajları

Regaip Kandili mesajları resimli 2025 | Dualı Regaip Kandili mesajları

Ellerin şükür için semaya açıldığı, duaların kabul gördüğü, tövbelerin vuku bulduğu mübarek Regaip Kandili, Hicri takvime göre bu yıl 2 Ocak Perşembe günü eda ediliyor. Üç ayların başlangıcını müjdeleyen bu mübarek kandil gününde, en güzel, farklı, resimli ve yeni Regaip Kandili mesajlarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 07:50 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 08:10
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Regaip Kandili mesajları resimli 2025 | Dualı Regaip Kandili mesajları

Regaip Kandili, üç ayların habercisi olarak kabul edilir. 'Arzu etmek, özlemek, talep etmek' anlamına gelen Regaip gecesi, Allah kullarına rahmet, mağfiret ve bereket dağıtır. Bu sebeple edilen tüm duaların, tövbelerin Regaip Kandili'nde hayırlısı ile vuku bulacağına inanılır. Gecelerin en mübareklerinden olan Regaip Kandili'nde ibadet ve duaların yanı sıra sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için Regaip Kandili mesajlarını derledik.

REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025

🌹Regaip Kandili'nin üç ayları müjdelediği gibi, etrafınızdaki herkes de size güzellikler, mutluluklar müjdelesin. Günleriniz huzur dolu, kandiliniz mübarek olsun.

🌹Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.

🌹Regaip Kandili'nin bereketiyle hayatınıza huzur, kalplerinize mutluluk dolsun. Kandiliniz kutlu olsun!

🌹Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz"e. Hayırlı kandiller..

🌹Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı, anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

🌹Bu mübarek Regaip Kandili gecesinde, kalplerinizden geçen tüm güzel dileklerin kabul olmasını dilerim. Hayırlı kandiller!

🌹Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Regaip kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller..

🌹Bu özel gecede dualarınız kabul, hayatınız bereket dolsun. Regaip Kandili'niz mübarek olsun.

DUALI REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025

🤲"Regaip gecesinde yapılan dua reddedilmez, orada yapılan istiğfar kabul olunur.' (İbnu Mâce)" Bu mübarek gecede dualarımızı samimiyetle yapalım ve Yüce Allah'tan af, mağfiret ve rahmet dileyelim.

🤲"Regaip Kandili'nde yapılan duaların kabul olduğuna dair peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: 'Regaip Gecesi, rahmet ve mağfiret gecesidir. Allah Teâlâ, bu geceye sahip olanlara rahmet eder.' (Ebu Nuaym)"

🤲Regaip Kandili'nde, peygamberimiz Muhammed'in (s.a.v.) şu güzel sözünü hatırlayalım: 'Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili geldiğinde, Allah Teâlâ'nın rahmet ve mağfiretiyle dolu olan bu geceyi değerlendirin.'

🤲"Regaip Gecesi dua edenin duası kabul olur, oruç tutanın orucu makbuldür, namaz kılanın namazı kabul olur. (Deylemi)" Regaip Kandili, Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bir gecedir. Dualarımızı eksik etmeyelim, tövbe istiğfar ile Yüce Allah'a yönelelim.

RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI 2025

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