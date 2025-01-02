Peygamber Efendimizin Regaip Kandili duası | Peygamberimizin Regaip gecesi okuduğu dua nedir?

Mübarek üç aylar geldi çattı. Milyonlarca müslüman Üç ayların habercisi Regaip Kandili ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Regaip Kandili ile ilgili internette araştırma yapanlar Peygamber Efendimizin Regaip gecesi okuduğu dua sorguları yapıyor. Bu mübarek gecede dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Peygamberimizin Regaip gecesi okuduğu dua nedir? Detaylar haberimizde...

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Regaip kandili dini günler takvimine göre 2 Ocak 2025 gecesi idrak edilmektedir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN REGAİP KANDİLİ DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahım (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

YA RABBİ! ACİZLİKTEN, ÜZÜNTÜDEN, TASADAN, KEDERDEN,

Korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız.

Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

Bize karşı düşmanlık duygularıyla oturup kalkanların kalplerini yumuşatmak murad ediyorsan, bize ve gönüllüler hareketine karşı onların kalplerini yumuşat ve sinelerini daim bir sevgiyle doldur!

EY KALPLERİ EVİRİP ÇEVİREN SULTANLAR SULTANI!

Bizim kalblerimizi de, onların kalplerini de sevdiğin ve hoşnut olduğun güzelliklere çevir! Ya Rabbi!

Sen bizlere bizi aşan istidat ve kabiliyetler ver ve lütfedeceğin bu kabiliyetleri senin rızan yolunda kullanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi!

Sen bizlere peygamberleri donattığın sıfatları lütfet lakin biz lütfedeceğin bu sıfatları tefahür vesilesi yapmayalım ve hep kendimizi sıfır görelim ya Rabbi!

Cümlemize vicdan genişliği lütfet kalplerimize inşirah bahşet, bizleri muttakilere rehber eyle ya Rabbi!

EY YÜCELER YÜCESİ OLAN ALLAH'IM

Biz ümmeti Muhammedin dağınıklığını gider

Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver bütün dünyaya da huzur ve barış nasibiyle...

Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir.

Dünyanın dört bir tarafında hizmet eden kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlas-ı etmeme muvaffak kıl ya Rabbi!

YA İLAHE'L-ALEMİN!

Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla engin rahmetinin kapısına dayanıyor, şu mübarek Regaip gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz.

EY ÇARESİZLER ÇARESİ!

Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; Ama bizim ona ihtiyacımız hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur. Ve bunları kabulünü vicdanlarımıza duyur; Yalnızlıkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

EY KORUYUP KOLLAYAN ALLAHIM!

Önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla baş başa bırakma; Akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden,

Nefislerimizi cismânîliğin baskılarından, Gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle ya Rabbi..

Biz kullarını; ilimde kibir ve gururdan, İbadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru ya Rabbi!

Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

EY GÜNAHLARI BAĞIŞLAYAN!

Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, inayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; Bizleri yara-bere almadan ötelerdeki güzelliklere ancak sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış ve kırılmış ruh dünyamızı da ancak sen tamir edebilirsin. İçimizi sana döküyor, kusurlarımızı sana açıyor ve bizlere yeniden iyi insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

YA İLAHEL ALEMİN!

Mescitlerimizde Kur'an okunuyor, minarelerimizden dinin temeli ezanlar yükseliyor; Ve biz mabetlerimizde, mescitlerimizde bülbülü hoş eda nağmeler dinlemeye erdik, sen bu nağmeleri kesip bizi inkisara itme ya Rabbi.

Hazret-i Muhammed'i güldüren, Kur'an'ın manasını güldüren, Eslâfı, ervahı, eşbahı güldüren bu manzarayı makûs edip bütün bu gülenleri şu mübarek gece hürmetine ağlatma ya Rabbi.

EY RAB!

Ellerimiz-ağızlarımız, gözlerimiz-kulaklarımız, dillerimiz-dudaklarımız yaratılış gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüğe kilitli; Eller yasak meyvelerde, ağızlar harama açık duruyor; Gözler başkalarının kusur müfettişi.. Yalan revaçta, hıyanet sıradan bir şey, hak ve adaletin ismi var sadece; Vefa Kafdağı'nın arkasında, ahde hürmet unutulup da bir köşede kalmış; Buna karşılık haksızlık firavunları utandıracak dorukta.

Makam sevgisi, şöhret hissi, rahat etme düşüncesi, boyunlarımızda âdeta çelikten bir kement; Her biri birer çukur olan bu duygulardan bir türlü kurtulamıyor ve özümüzle bütünleşip kendimiz olamıyoruz. Ne olur bu durumdan bizleri kurtar ya Rabbi!

EY YÜCELER YÜCESİ!

Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, Muallâ aile efradına ve bütün Ashab-ı Güzînine Salât u selam ederek ve şu mübarek Regaip gecesini vesile edinerek bunları senden dileniyoruz; dualarımızı kabul buyur ya Rabbi!

Amin amin amin

Velhamdü Lillahi Rabbil Alemin