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Haberler Haberler Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025? | Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen maaşları (saatlik, aylık)

Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025? | Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen maaşları (saatlik, aylık)

Öğretmen maaşları, yapılan yeni yıl zammıyla birlikte yeniden hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre belirlenen öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapılacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025? Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen maaşları (saatlik, aylık) haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 14:20
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Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025? | Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen maaşları (saatlik, aylık)

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yeni yılın gelişiyle birlikte maaş zamları da belli oluyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan zammın ardından öğretmen maaşları da, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken arama motorlarında sorgulanan 'Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen maaşları (saatlik, aylık)...

ÖĞRETMEN GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

Temmuz ayında güncellenen Toplu Sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte öğretmen maaşları, 47 bin 433 TL olarak belirlenmişti. Uzman öğretmen maaşı ise 44.085 TL'den 52.568 TL'ye yükseldi. 1'e 4 kademesindeki öğretmenin maaşı, 2024 Temmuz ayında 39.781 TL'den 47.433 TL'ye çıktı. Memur ve memur emeklilerinin 2025 Ocak maaş zam oranı beklentisi % 10-15 arasında olacağı tahmin ediliyor. Memur zammı ocakta hükümetin enflasyon tahminine göre yüzde 9,31; piyasanın enflasyon beklentisine göre yüzde 10,59; AA ekonomistlerinin beklentisine göre ise yüzde 10,36 olacak. Böylece Uzman Öğretmen maaşının 52.575 TL'den 58.143 TL'ye, Öğretmen maaşının 47.441 TL'den 52.465 TL'ye çıkması bekleniyor.

2024 Temmuz - Aralık döneminde ödenen öğretmen maaşlarına göre hesaplanan zamlı öğretmen maaşları şöyle:

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433 TL

Yüzde 9,31 zamlı: 51.849 TL

Yüzde 10,36 zamlı: 52.347 TL

Yüzde 10,59 zamlı: 52.456 TL

Uzman öğretmen

Mevcut maaş: 52.568 TL

Yüzde 9,31 zamlı: 57.462 TL

Yüzde 10,36 zamlı: 58.014 TL

Yüzde 10,59 zamlı: 58.134 TL

2025 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı öğretmen maaşlarının Ocak ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.

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