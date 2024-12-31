  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI - SON DAKİKA

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI - SON DAKİKA

MİLLİ PİYANGO AMORTİ - Yeni yıla Milli Piyango bileti alarak girenler 31 Aralık akşamı 'milli piyango bilet sorgulama' telaşına girecek. Dağıtılacak ödülün 600 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi sonrası kazanan numaralar belli olacak. Biletine büyük ikramiye çıkmayanlar ise 'milli piyango amorti numaraları' araması yapmaya başladı. MPİ idaresindeki Milli Piyango çekilişi yapıldıktan sonra bilet sorgulama ekranına fotomac.com.tr'den ulaşabileceksiniz (MİLLİ PİYANGO BİLETİ)

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 15:31 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 15:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI - SON DAKİKA

MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI | Aldıkları bilete büyük ikramiye isabet etmeyen vatandaşlar, 'amorti numaraları' araması yapmaya başladı. 31 Aralık yılbaşı çekilişinde biletlerine büyük ikramiye isabet etmeyenlere 'teselli ikramiyesi' verilir. Her yılbaşı çekilişinde 2 adet amorti rakamı çekilir. Bu rakamlardan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise biletinize amorti çıkmış olur.

AMORTİ 2025 NE KADAR?

Amorti satın alınan Milli Piyango biletinin değeri kadardır. Özetle biletinizin son hanesinde, çekiliş sonucu belirlenen 2 adet numaradan biri varsa bileti alırken ödediğiniz ücreti geri alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2025 SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Yeni yıla Milli Piyango bileti alarak girenler 31 Aralık akşamı 'milli piyango bilet sorgulama' telaşına girecek. Dağıtılacak ödülün 600 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi sonrası kazanan numaralar belli olacak. MPİ idaresindeki Milli Piyango çekilişi yapıldıktan sonra bilet sorgulama ekranına fotomac.com.tr'den ulaşabileceksiniz. (MİLLİ PİYANGO BİLETİ)

👉 Amorti numaralarını kontrol etmek için TIKLAYIN

Yunus Akgün'e 4 talip birden!
Pellegrini G.Saray kararını verdi!
DİĞER
Son dakika haberi: Yusuf Sarı Süper Lig ekibine imzay attı! Alacağı ücret belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı... 2025'in şifresi: Terörsüz Türkiye terörsüz bölge!
F.Bahçe'nin transferde 'Son' bombası!
Mourinho'dan flaş itiraf: O maçtan sonra...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan yeni yıl mesajı Beşiktaş Başkanı Adalı'dan yeni yıl mesajı 15:28
Beşiktaş'ta sakatlık gelişmesi! Ameliyat oldu Beşiktaş'ta sakatlık gelişmesi! Ameliyat oldu 15:25
Yunus Akgün'e 4 talip birden! Yunus Akgün'e 4 talip birden! 15:23
G.Saray Başkanı Özbek'ten yeni yıl mesajı G.Saray Başkanı Özbek'ten yeni yıl mesajı 15:11
Jokic triple double yaptı! Denver kazandı Jokic triple double yaptı! Denver kazandı 15:03
Man. United’a Amorim de yaramadı Man. United’a Amorim de yaramadı 15:02
Daha Eski
F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi! F.Bahçe'de Hatayspor mesaisi! 14:58
G.Saray'da Osimhen’e doğum günü sürprizi G.Saray'da Osimhen’e doğum günü sürprizi 14:53
Aslan'ın Göztepe mesaisi devam etti Aslan'ın Göztepe mesaisi devam etti 14:48
Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi devam etti Beşiktaş'ta Rizespor mesaisi devam etti 14:43
Antalyaspor o isimlerle nikah tazeledi! Antalyaspor o isimlerle nikah tazeledi! 14:36
Dünya Superbike Şampiyonası'na Türk damgası! Dünya Superbike Şampiyonası'na Türk damgası! 12:40