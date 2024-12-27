EKPSS tercihleri ne zaman 2025? | ÖSYM EKPSS TERCİH KILAVUZU

2025 yılına kısa bir süre kala, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri için heyecan giderek artıyor. Kamuda oluşan boş pozisyonlar için tercih yapacak engelli memur adayları, ÖSYM tarafından paylaşılacak EKPSS tercih kılavuzunu beklemeye devam ediyor. Peki, EKPSS tercihleri ne zaman? İşte ÖSYM EKPSS terich kılavuzu hakkında öne çıkan detaylar...

EKPSS TERİCHLERİ NE ZAMAN?

Engelli memur adayları tarafından merakla beklenen EKPSS tercih kılavuzu henüz paylaşılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanması beklenen takvim adaylarla buluşacak.

EKPSS tercihlerinin ne zaman olacağı belirsizliğini korurken, uzmanlar sürecin yeni yılın ilk aylarında başlayabileceğini belirtti.

ÖSYM EKPSS TERCİH KILAVUZU

Binlerce adayın heyecanla beklediği EKPSS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin sayfası üzerinden paylaşılacak. Yeni yılın ilk aylarında yayımlanması beklenen takvime ulaşmak için aşağıdaki yazıya tıklayabilirsiniz...

ÖSYM EKPSS TERCİH KILAVUZUNA GİTMEK İÇİN TIKLA

EKPSS TABAN PUANLARI 2024

ÖSYM, 2024 EKPSS taban ve tavan puanlarını açıkladı. Binlerce adayın merak ettiği KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğtretim taban puanları ise şöyle:

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLARI

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI

LİSANS EKPSS TABAN PUANLARI