Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? (İzmir) | 31 ARALIK İZMİR HAVA DURUMU

Yılbaşı gecesi yurt genelinde kutlama alanlarının dolması beklenirken, İzmir'de yeni yıla girmek isteyen vatandaşların sayısı da giderek artıyor. 2025 yılına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, İzmir hava durumu tahminlerine bakmayı sürdürüyor. Herhangi bir olumsuz hava durumu karşısında önlem almak isteyen kişiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan raporları dikkatle inceliyor. Peki, yılbaşı gecesi İzmir'de hava nasıl olacak? Yılbaşı gecesi İzmir'e kar yağacak mı? İşte 31 Aralık 2024 İzmir hava durumu tahminleri...

YILBAŞI GECESİ İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

31 Aralık Salı günü İzmir'de havanın 13 derece olması bekleniyor. Kış aylarına göre sıcak bir havaya uyanacak vatandaşlar, yeni yılı dışarıda kutlayabilecek. Uzmanlar tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine göre, yılbaşı gecesi İzmir'de güneşli bir havanın olacağı açıklanırken, en düşük sıcaklığın ise 4 derece olacağı belirtiliyor.

YILBAŞI GECESİ İZMİR'E KAR YAĞACAK MI?

2024 yılına veda etmeye hazırlanan İzmir'de hava durumu tahminleri paylaşılmaya devam ediliyor. Uzmanlar tarafından açıklanan verilere göre, "yılbaşı gecesi İzmir'e kar yağacak mı?" sorusu merak ediliyor. Konu hakkında her geçen gün farklı açıklamalar olurken, yılbaşı gecesi İzmir'de kar yağma ihtimali düşük görülüyor.

31 ARALIK İZMİR HAVA DURUMU

-Sabah: 6°

-Öğlen: 13°

-Akşam: 11°

-Gece: 7°

-Hissedilecek sıcaklık: 4°