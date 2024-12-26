  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? (İzmir) | 31 ARALIK İZMİR HAVA DURUMU

Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? (İzmir) | 31 ARALIK İZMİR HAVA DURUMU

Yılbaşı gecesi dışarıda kutlama yapmak isteyen vatandaşlar, İzmir hava durumu hakkında araştırmaya yapmaya devam ediyor. Meteoroloji tarafından paylaşılan verileri inceleyen kişiler, herhangi bir olumsuz durum karşısında hazırlıksız yakalanmak istemiyor. 2025 yılına kısa bir süre kala hava durumu tahminleri giderek artarken, yılbaşı gecesi hava nasıl olacak sorusuna verilen cevaplar ise dikkat çekiyor. Peki, yılbaşı gecesi İzmir'de hava nasıl olacak? Yılbaşı gecesi İzmir'e kar yağacak mı? İşte 31 Aralık İzmir hava durumu tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 14:01 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 14:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? (İzmir) | 31 ARALIK İZMİR HAVA DURUMU

Yılbaşı gecesi yurt genelinde kutlama alanlarının dolması beklenirken, İzmir'de yeni yıla girmek isteyen vatandaşların sayısı da giderek artıyor. 2025 yılına kısa bir süre kala hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, İzmir hava durumu tahminlerine bakmayı sürdürüyor. Herhangi bir olumsuz hava durumu karşısında önlem almak isteyen kişiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan raporları dikkatle inceliyor. Peki, yılbaşı gecesi İzmir'de hava nasıl olacak? Yılbaşı gecesi İzmir'e kar yağacak mı? İşte 31 Aralık 2024 İzmir hava durumu tahminleri...

YILBAŞI GECESİ İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

31 Aralık Salı günü İzmir'de havanın 13 derece olması bekleniyor. Kış aylarına göre sıcak bir havaya uyanacak vatandaşlar, yeni yılı dışarıda kutlayabilecek. Uzmanlar tarafından paylaşılan hava durumu tahminlerine göre, yılbaşı gecesi İzmir'de güneşli bir havanın olacağı açıklanırken, en düşük sıcaklığın ise 4 derece olacağı belirtiliyor.

YILBAŞI GECESİ İZMİR'E KAR YAĞACAK MI?

2024 yılına veda etmeye hazırlanan İzmir'de hava durumu tahminleri paylaşılmaya devam ediliyor. Uzmanlar tarafından açıklanan verilere göre, "yılbaşı gecesi İzmir'e kar yağacak mı?" sorusu merak ediliyor. Konu hakkında her geçen gün farklı açıklamalar olurken, yılbaşı gecesi İzmir'de kar yağma ihtimali düşük görülüyor.

31 ARALIK İZMİR HAVA DURUMU

-Sabah: 6°

-Öğlen: 13°

-Akşam: 11°

-Gece: 7°

-Hissedilecek sıcaklık: 4°

ASpor CANLI YAYIN

Icardi'ye talip çıktı!
G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...
TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
İşte F.Bahçe'ye Szymanski için gelen teklif!
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Medina F.Bahçe'ye gelmeye kararlı! Medina F.Bahçe'ye gelmeye kararlı! 13:17
Trabzonspor'da Malheiro farkı! Trabzonspor'da Malheiro farkı! 12:44
Antalyasporlu Yeşilyurt ameliyat oldu Antalyasporlu Yeşilyurt ameliyat oldu 12:20
NBA'de LeBron ve Curry düellosu! İşte kazanan NBA'de LeBron ve Curry düellosu! İşte kazanan 12:17
G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu G.Saray'da Mikautadze şoku! Planlar altüst oldu 12:12
İşte F.Bahçe'ye Szymanski için gelen teklif! İşte F.Bahçe'ye Szymanski için gelen teklif! 11:57
Daha Eski
F.Bahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! F.Bahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu! 11:48
Preston North End - Hull City maçı ne zaman? Preston North End - Hull City maçı ne zaman? 11:45
F.Bahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia F.Bahçe'den flaş Kostic kararı! İtalya'dan olay iddia 11:08
Liverpool - Leicester City maçı ne zaman? Liverpool - Leicester City maçı ne zaman? 10:54
G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 10:31
İşte Beşiktaş'a Musrati için gelen teklif! İşte Beşiktaş'a Musrati için gelen teklif! 10:23