  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2025 RAKAMI | Son dakika işverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2025 RAKAMI | Son dakika işverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücretli vatandaşları yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranı belli oldu. Yüzde 30 oranında yapılan zam, işçileri olduğu kadar işverenleri de yakından ilgilendiriyor. Arama motorlarında, asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti araştırılıyor. Peki, asgari ücret desteği ne kadar oldu? Son dakika işverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2025 RAKAMI | Son dakika işverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücrette 2025 yılında uygulanacak zam miktarı belli oldu. Milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranı yüzde 30 ile net 22.104 TL, brüt ise 26 bin 5 TL olarak açıklandı. Peki, İşverene asgari ücret desteği açıklandı mı? Son dakika işverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2025 NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

💰2024 (Temmuz - Aralık)

Asgari Ücret Brüt: 20.002 TL

Asgari Ücret Net: 17.002 TL

Asgari Ücretin İşveren Maliyeti: 23. 502 TL

💰2023 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 13.415 TL

Net asgari ücret: 11.402 TL

İşverene maliyeti: 15.757 TL

💰2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL

Net asgari ücret: 8.506,80 TL

İşverene maliyeti:

11.759,40 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık)

Brüt asgari ücret: 6471.00 TL

Net asgari ücret: 5500,35 TL

İşverene maliyeti: 7603.43 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 4253.40 TL

Net asgari ücret: 5004.00 TL

İşverene maliyeti: 5879.70 TL

💰2021 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2825.9 TL

Net asgari ücret: 3577.5 TL

İşverene maliyeti: 4203.56 TL

💰2020 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2324.71 TL

Net asgari ücret: 2943 TL

İşverene maliyeti: 3458.03 TL

💰2019 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 2020.9 TL

Net asgari ücret: 2558.4 TL

İşverene maliyeti: 3006.12 TL

💰2018 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1603.12 TL

Net asgari ücret: 2029.5 TL

İşverene maliyeti: 2384.66 TL

💰2017 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1777.5 TL

Net asgari ücret: 1404.06 TL

İşverene maliyeti: 2088.56 TL

💰2016 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1647 TL

Net asgari ücret: 1300.99 TL

İşverene maliyeti: 1935.23 TL

💰2015 (Ocak- Aralık)

Brüt asgari ücret: 1273.5 TL

Net asgari ücret: 1000.54 TL

İşverene maliyeti: 1496.36 TL

Medina'dan F.Bahçe'ye kötü haber!
Adalı'dan flaş Talisca sözleri!
DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe En-Nesyri'yi satıyor iddiası! İşte Faslı yıldızın yeni adresi ve bonservisi...
2025 asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Başkan Erdoğan paylaştı: "Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun"
G.Saray'da Osimhen depremi!
G.Saray'a Dybala şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 21:44
Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Recep Karatepe ile yollar ayrıldı 21:15
Beşiktaş'tan evinde rahat galibiyet! Beşiktaş'tan evinde rahat galibiyet! 21:13
F.Bahçe Opet deplasmanda farklı kazandı! F.Bahçe Opet deplasmanda farklı kazandı! 21:07
Çorum FK'de Mehmet Tayfun için flaş karar! Çorum FK'de Mehmet Tayfun için flaş karar! 21:04
Adalı'dan flaş Talisca sözleri! Adalı'dan flaş Talisca sözleri! 20:49
Daha Eski
17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:08
G.Saray'da Osimhen depremi! G.Saray'da Osimhen depremi! 19:48
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 18:54
G.Saray'a Dybala şoku! G.Saray'a Dybala şoku! 18:23
Arda Turan için sevk kararı! Arda Turan için sevk kararı! 17:59
Mehmet Topal'dan istifa açıklaması! Mehmet Topal'dan istifa açıklaması! 17:52