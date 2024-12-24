İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2025 RAKAMI | Son dakika işverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?

Asgari ücrette 2025 yılında uygulanacak zam miktarı belli oldu. Milyonlarca asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zam oranı yüzde 30 ile net 22.104 TL, brüt ise 26 bin 5 TL olarak açıklandı. Peki, İşverene asgari ücret desteği açıklandı mı? Son dakika işverene asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu?

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2025 NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

💰2024 (Temmuz - Aralık)

Asgari Ücret Brüt: 20.002 TL

Asgari Ücret Net: 17.002 TL

Asgari Ücretin İşveren Maliyeti: 23. 502 TL

💰2023 (Temmuz - Aralık) Brüt asgari ücret: 13.415 TL Net asgari ücret: 11.402 TL İşverene maliyeti: 15.757 TL

💰2023 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL Net asgari ücret: 8.506,80 TL İşverene maliyeti: 11.759,40 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık) Brüt asgari ücret: 6471.00 TL Net asgari ücret: 5500,35 TL İşverene maliyeti: 7603.43 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 4253.40 TL Net asgari ücret: 5004.00 TL İşverene maliyeti: 5879.70 TL

💰2021 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2825.9 TL Net asgari ücret: 3577.5 TL İşverene maliyeti: 4203.56 TL

💰2020 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2324.71 TL Net asgari ücret: 2943 TL İşverene maliyeti: 3458.03 TL

💰2019 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2020.9 TL Net asgari ücret: 2558.4 TL İşverene maliyeti: 3006.12 TL

💰2018 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1603.12 TL Net asgari ücret: 2029.5 TL İşverene maliyeti: 2384.66 TL

💰2017 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1777.5 TL Net asgari ücret: 1404.06 TL İşverene maliyeti: 2088.56 TL

💰2016 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1647 TL Net asgari ücret: 1300.99 TL İşverene maliyeti: 1935.23 TL