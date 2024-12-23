MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU 2025? | 85 milyon vatandaşı ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam 2025 yılı için belli oluyor. Asgari ücrete göre belirlenen ve ülkenin her yerinde, köy veya mahalle fark etmeksizin aynı maaşı alan muhtarların maaşı da merak konusu oldu. Peki muhtar maaşı ne kadar, kaç TL oldu 2025? Muhtar maaşına ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

MUHTAR MAAŞI NE KADAR OLDU 2025?

Muhtar maaşları 2025 asgari ücret rakamı netleştiğinde belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantı sonrası rakamı netleştirdiğinde haberimiz güncellenecektir.

MUHTAR MAAŞLARI 2024 SON RAKAM NE KADAR?

Muhtarlar net asgari ücret tutarında maaş alıyor. Buna göre muhtar maaşları 2024 yılında ara zam sonrası son durumda 11 bin 402 TL olmuştu.

GEÇMİŞ YILLARA GÖRE MUHTAR MAAŞLARI

💰2023 (Ocak - Temmuz)

Brüt asgari ücret: 10.008,00 TL İşverene maliyeti: 11.759,40 TL Muhtar maaşı: 8.506,80 TL

💰2022 (Temmuz - Aralık) Brüt asgari ücret: 6471.00 TL İşverene maliyeti: 7603.43 TL Muhtar maaşı: 5.500,35 TL

💰2022 (Ocak - Temmuz) Brüt asgari ücret: 4253.40 TL İşverene maliyeti: 5879.70 TL Muhtar maaşı: 5.004 TL

💰2021 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2825.9 TL İşverene maliyeti: 4203.56 TL Muhtar maaşı: 3.577,5 TL

💰2020 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2324.71 TL İşverene maliyeti: 3458.03 TL Muhtar maaşı: 2.943 TL

💰2019 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 2020.9 TL İşverene maliyeti: 3006.12 TL Muhtar maaşı: 2.558,4 TL

💰2018 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1603.12 TL İşverene maliyeti: 2384.66 TL Muhtar maaşı: 2.029,5 TL

💰2017 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1777.5 TL İşverene maliyeti: 2088.56 TL Muhtar maaşı: 1.404,06 TL

💰2016 (Ocak- Aralık) Brüt asgari ücret: 1647 TL İşverene maliyeti: 1935.23 TL Muhtar maaşı: 1.300,99 TL