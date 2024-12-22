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Haberler Haberler MUĞLA'DA SON DAKİKA DEPREM! 22 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

MUĞLA'DA SON DAKİKA DEPREM! 22 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

AFAD son dakika bildirimine göre Muğla'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 22 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? sorularının yanıtları araştırılırken AFAD, Kandilli son depremler ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 23:30
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MUĞLA'DA SON DAKİKA DEPREM! 22 Aralık deprem mi oldu, nerede, saat kaçta? AFAD, Kandilli son depremler

SON DAKİKA DEPREM 22 ARALIK | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 22 Aralık Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

22 ARALIK'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. AFAD son dakika deprem bilgisine göre, 22 Aralık 2024 saat 22:09'da Muğla Datça açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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