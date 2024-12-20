Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet fiyatları 2024-2025

Turistik Doğu Ekspresi için beklenne an geldi. 2024-2025 dönemi seferleri hakkında yazılı açıklama ile bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak." ifadelerini kullandı. İşte 2024 - 2025 Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet fiyatları...

2024 - 2025 DOĞU EKSPRESİ SEFER TARİHLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yaprığı açıklamada, 2024-2025 dönemi seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını bildirdi. Ankara-Kars yönünde başlayacak Truistik Doğu Ekspresi, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, Ankara-Kars yönündeki seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara seferlerinin de çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşeceğini belirterek "Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak." ifadelerini kullandı.

2024 - 2025 DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

Turistik Doğu Ekspresi biletleri kişi başı 5 bin 250 liradan başlıyor. TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabilir.

2024 - 2025 DOĞU EKSPRESİ BİLET ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi'nin de seferlere başlayacağını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle hizmete sunacağımız Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi 24 sefer yapacak. Söz konusu tren 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak-23 Şubat 2025 döneminde cumartesi ve pazar günleri işleyecek."