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Haberler Haberler Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet fiyatları 2024-2025

Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet fiyatları 2024-2025

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor. Herkesin heyecanla beklediği seferlere ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi. Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada sefer tarihleri, rotalar ve bilet fiyatlarına ilişkin bilgi verildi. Peki Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? 2024 -2025 Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet fiyatları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:10 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:10
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Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet fiyatları 2024-2025

Turistik Doğu Ekspresi için beklenne an geldi. 2024-2025 dönemi seferleri hakkında yazılı açıklama ile bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yolculuk Ankara-Kars yönünde başlayıp, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak." ifadelerini kullandı. İşte 2024 - 2025 Doğu Ekspresi sefer tarihleri ve bilet fiyatları...

2024 - 2025 DOĞU EKSPRESİ SEFER TARİHLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferlerine ilişkin yaprığı açıklamada, 2024-2025 dönemi seferlerinin 23 Aralık'ta başlayacağını bildirdi. Ankara-Kars yönünde başlayacak Truistik Doğu Ekspresi, 2 Mart 2025'te Kars-Ankara yönünde gerçekleşecek tren seferiyle sonlanacak.

Bakan Uraloğlu açıklamasında, Ankara-Kars yönündeki seferlerin pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara seferlerinin de çarşamba, cuma ve pazar günleri gerçekleşeceğini belirterek "Ankara-Kars yönünde seferler Tarihi Ankara Garı'ndan saat 13.45'te başlayacak, Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da ise 4 saat mola verilecek. Kars-Ankara yönündeki seferler ise saat 21.05'te başlayarak İliç'te 3 saat 30 dakika, Divriği'de 2 saat 30 dakika, Sivas'ta ise 3 saat duruşla yolculara bu şehirleri keşfetme imkanı tanıyacak." ifadelerini kullandı.

2024 - 2025 DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI

Turistik Doğu Ekspresi biletleri kişi başı 5 bin 250 liradan başlıyor. TCDD gişeleri, yetkili acenteler, mobil uygulama ve https://bilet.tcdd.gov.tr adresinden satın alınabilir.

2024 - 2025 DOĞU EKSPRESİ BİLET ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi'nin de seferlere başlayacağını bildiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Turistik Doğu Ekspresi'ne gösterilen yoğun talep nedeniyle hizmete sunacağımız Bölgesel Turistik Kars–Erzurum Ekspresi 24 sefer yapacak. Söz konusu tren 291 yolcu kapasitesine sahip olacak, 18 Ocak-23 Şubat 2025 döneminde cumartesi ve pazar günleri işleyecek."

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