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Haberler Haberler Emeklilere kaplıca ve termal tesisler ücretsiz mi?

Emeklilere kaplıca ve termal tesisler ücretsiz mi?

Belirli bir yaşa gelip de sağlık sorunları dolayısıyla termal su tedavisi gören vatandaşlar için kimi zaman masraflar fazla oluyor. SGK'dan yapılan duyuru ise emeklileri heyecanlandırdı. Emeklilere kaplıca ücretsiz mi? sorusunun yanıtını ve detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 17:30
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Emeklilere kaplıca ve termal tesisler ücretsiz mi?

SGK'dan yapılan açıklamada rapor sahibi emeklilerin ücretsiz kaplıca hizmeti alabileceği belirtildi. Haberin üzerine vatandaşlar Emeklilere kaplıca ücretsiz mi? sorusunun yanıtını araştırıyor.

EMEKLİLERE KAPLICA ÜCRETSİZ Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK), emeklilere yönelik devrim niteliğinde bir hizmet duyurdu. Yeni düzenlemeye göre, tüm emekliler ve aileleri sağlık raporu almak koşuluyla, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı termal tesislerden ömür boyu ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz termal tesis hizmetinden yararlanmak isteyen emeklilerin şu şartları yerine getirmesi gerekiyor:

Tıbbi Rapor Alınması: Fiziksel tedaviye ihtiyaç olduğunu belgeleyen rapor, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon veya Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanları tarafından düzenlenecek.

Sevk İşlemleri: Sağlık kurulu raporu onaylandıktan sonra, SGK ile anlaşmalı termal tesislere sevk belgesi alınacak.

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