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Haberler Haberler

Esenyurt su kesintisi - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (1 Kasım 2024)

Esenyurt 1 Kasım Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Esenyurt su kesintisi olan mahalleleri ve 1 Kasım 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 14:41 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 14:50
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Esenyurt su kesintisi - Esenyurt'ta sular ne zaman gelecek? (1 Kasım 2024)

Esenyurt su kesintisi 1 KASIM 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Esenyurt'un bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 1 Kasım 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Esenyurt 1 Kasım Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ESENYURT SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ARDIÇLI MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: BALIKYOLU MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SULTANİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SÜLEYMANİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YENİKENT MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 01/11/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 01/11/2024 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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