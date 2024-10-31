Küçükçekmece su kesintisi - Küçükçekmece'de sular ne zaman gelecek? (31 Ekim 2024)

Küçükçekmece su kesintisi 31 EKİM 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 31 Ekim 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Küçükçekmece 31 Ekim Perşembe günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ATAKENT MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA DEBIMETRE MONTAJI/DEGISIMI BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YARIMBURGAZ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE DMA DEBIMETRE MONTAJI/DEGISIMI BAŞLAMA TARİHİ: 31/10/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 31/10/2024 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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