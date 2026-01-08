Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? Branş dağılımı nasıl?

2026 yılında Sağlık Bakanlığı 26.673 sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm detaylar açıklandı mı? Adaylar "Başvurular başladı mı?", "Hangi branşlara alım yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. Bakanlığın resmi açıklamaları ve Resmî Gazete duyuruları ile birlikte başvuru süreci, kontenjan dağılımı ve tercih kılavuzu netleşiyor. Sağlık hizmetlerinde artan personel ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak alımda hemşire, tekniker, doktor ve diğer sağlık kadroları için kontenjan sayıları merak ediliyor. Peki başvurular ne zaman alınacak? Hangi branşlara kaç kişi alınacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 yılında yapılacak sözleşmeli personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında alınmıştı, bu nedenle uzmanlar ve adaylar bu yıl da başvuruların benzer tarihlerde başlamasını bekliyor. Başvuruların başlamasıyla birlikte adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve branş dağılımı hakkında detaylı bilgi alabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2026 yılında yapılacak bu büyük alımda, uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek grupları kadrolarında personel alınacak. Başvuru şartları, Resmî Gazete'de yayımlanacak tercih kılavuzu ve resmi duyuru ile netleşecek. Adayların eğitim durumu, deneyim ve diğer kriterleri bu kılavuzda ayrıntılı olarak yer alacak. Böylece her branş için adayların hangi koşulları sağlaması gerektiği netleşmiş olacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25