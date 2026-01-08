CANLI SKOR ANA SAYFA
Survivor eleme potası belli oldu mu? 7 Ocak 2026 Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme potası belli oldu mu? 7 Ocak 2026 Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 7 Ocak 2026 Survivor 3. dokunulmazlık oyunu sonrası gözler eleme potasına çevrildi. İzleyiciler “Dokunulmazlığı hangi takım kazandı?” ve “Survivor eleme adayı kim oldu?” sorularına yanıt arıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 07:37
Survivor eleme potası belli oldu mu? 7 Ocak 2026 Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da rekabet her geçen gün artıyor. 7 Ocak 2026 Survivor 3. dokunulmazlık oyunu, hem fiziksel hem de mental mücadelenin öne çıktığı anlara sahne oldu. Dokunulmazlığı kazanan takım avantaj elde ederken, kaybeden takım eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Peki Survivor eleme potasında kim var? Ada konseyinde yapılan oylama sonrası potaya giren isim netleşti. Yeni eleme adayının belirlenmesiyle birlikte Survivor'da dengeler bir kez daha değişti. Peki, Survivor eleme potası belli oldu mu? 7 Ocak 2026 Survivor 3. dokunulmazlığı kim kazandı? İşte detaylar...

BU AKŞAM SURVIVOR VAR MI?

Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler'in dokuzuncu bölüm tanıtımında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor 8 Ocak Perşembe akşamı yeni bölümüyle TV8'de yayınlanacak.

SURVIVOR 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı gönüllüler takımından Erkan ve Murat seçildi.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

