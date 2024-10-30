  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

GRAM ALTIN FİYATI 30 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 30 Ekim Çarşamba 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 08:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GRAM ALTIN FİYATI 30 Ekim💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

ALTIN VE DOLAR KURU 30 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 30 Ekim Çarşamba 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

30 EKİM 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 34,27 (Alış) - 34,28 (Satış)

EURO: 37,09 (Alış) - 37,11 (Satış)

STERLİN: 44,53 (Alış) - 44,57 (Satış)

1 DOLAR = 34,28 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉30 Ekim Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 3.062,40₺

Gram altın satış: 3.062,96₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 5.147,00₺

Çeyrek altın satış: 5.215,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 10.263,00₺

Yarım altın satış: 10.424,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 20.527,00₺

Tam altın satış: 20.775,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 20.752,00₺

Cumhuriyet altını satış: 21.065,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 21.063,00₺

Ata altın satış: 21.317,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 30 Ekim Çarşamba günü saat 07.30 itibarıyla alınmıştır.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'da Sanchez transfer için...
DİĞER
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak
TUSAŞ saldırısında yeni detaylar! 2 teröristin saldırı güzergahı ortaya çıktı! Televizyonda görüp ihbar etti
F.Bahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!
G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! 01:10
Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! Mourinho'dan flaş açıklama: Beni F.Bahçe'den alamazlar! 00:52
Napoli deplasmanda Milan'ı devirdi Napoli deplasmanda Milan'ı devirdi 00:51
F.Bahçe Beko Litvanya'da kazandı! F.Bahçe Beko Litvanya'da kazandı! 00:48
A. Efes'e Barça çelmesi! A. Efes'e Barça çelmesi! 00:48
Adana'da turlayan Çorluspor 1947! Adana'da turlayan Çorluspor 1947! 00:48
Daha Eski
G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor! G.Saraylıların sevgilisi ocak ayında geri dönüyor! 00:48
Konyaspor farklı turladı! Konyaspor farklı turladı! 00:48
Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! Filedeki derbinin kazananı F.Bahçe! 00:48
F.Bahçe'ye Antony müjdesi! F.Bahçe'ye Antony müjdesi! 00:48
G.Saraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi G.Saraylı yıldız takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi 00:48
Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig... Mourinho'dan flaş ayrılık sözleri! Premier Lig... 00:48