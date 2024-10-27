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Haberler Haberler

💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 27 Ekim Pazar 2024

Milli Piyango İdaresi'nce salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Süper Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '27 Ekim Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 27 Ekim Pazar Süper Loto çekildi. Büyük ikramiyenin 4 buçuk milyon TL'yi geçtiği Süper Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 21:51 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 21:58
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💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Süper Loto sonuçları - Süper Loto sorgulama ekranı 27 Ekim Pazar 2024

SÜPER LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Süper Loto'nun çekilişi 27 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Süper Loto çekildi mi? 27 Ekim Pazar çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. İşte 27 Ekim Pazar sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar...

27 EKİM SÜPER LOTO SONUÇ EKRANI

16-36-37-45-59-60

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