BİM AKTÜEL KATALOG 15 EKİM | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Yarım Yağlu Yoğurt Sek 5 kg: 149 TL
Az Yağlı Yoğurt Dost 3 kg: 79,50 TL
%0,5 Yağlı Süt Sek 1 L: 19,90 TL
Ayran İçim 2 L: 49,50 TL
Tam Yağlı Klasik Peynir 3 Dilim Akpınar 450 g: 119 TL
Yarım Yağlı Peynir Teksüt 2 kg: 259 TL
Çikolatalı Pastörize Süt Dost 1 L: 34,50 TL
Çilekli Kefir Altınkılıç 1 L: 48,50 TL
Ülker Çikolatalı Gofret 7x36 g: 39,50 TL
Milka Çikolata Çeşitleri 100 g: 34,50 TL
Halley Muzlu Atıştırmalık 3x66 g: 38,50 TL
Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 4x25 g: 23,50 TL
Karam Gurme 3x50 g: 44,50 TL
Oyuncaklı Sürpriz Yumurta Kinder Joy Natoons 20 g: 27,50 TL
Kakaolu Fındık Ezmesi Milka 350 g: 119 TL
Fındık Dolgulu Çikolata Bar Tadelle 52 g: 29 TL
Led Işıklı: 429
Fanlı Makyaj Aynası NaturaloveTL
Makyaj Fırça Seti Lionesse: 89 TL
Parfüm Kadın Angie 100 ml: 119 TL
Lip Balm Angie 15 ml: 35 TL
El Kremi Angie 30 ml: 19,75 TL
Makyaj Fırçası Organizeri Timex Kapaklı 7 Bölmeli: 89 TL