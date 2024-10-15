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BİM AKTÜEL KATALOG 15 EKİM | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 15 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 09:38 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 09:50
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BİM AKTÜEL KATALOG 15 EKİM | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Yarım Yağlu Yoğurt Sek 5 kg: 149 TL

Az Yağlı Yoğurt Dost 3 kg: 79,50 TL

%0,5 Yağlı Süt Sek 1 L: 19,90 TL

Ayran İçim 2 L: 49,50 TL

Tam Yağlı Klasik Peynir 3 Dilim Akpınar 450 g: 119 TL

Yarım Yağlı Peynir Teksüt 2 kg: 259 TL

Çikolatalı Pastörize Süt Dost 1 L: 34,50 TL

Çilekli Kefir Altınkılıç 1 L: 48,50 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 7x36 g: 39,50 TL

Milka Çikolata Çeşitleri 100 g: 34,50 TL

Halley Muzlu Atıştırmalık 3x66 g: 38,50 TL

Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 4x25 g: 23,50 TL

Karam Gurme 3x50 g: 44,50 TL

Oyuncaklı Sürpriz Yumurta Kinder Joy Natoons 20 g: 27,50 TL

Kakaolu Fındık Ezmesi Milka 350 g: 119 TL

Fındık Dolgulu Çikolata Bar Tadelle 52 g: 29 TL

Led Işıklı: 429

Fanlı Makyaj Aynası NaturaloveTL

Makyaj Fırça Seti Lionesse: 89 TL

Parfüm Kadın Angie 100 ml: 119 TL

Lip Balm Angie 15 ml: 35 TL

El Kremi Angie 30 ml: 19,75 TL

Makyaj Fırçası Organizeri Timex Kapaklı 7 Bölmeli: 89 TL

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