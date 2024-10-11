KYK EK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA | Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK ek yurt başvuru sonuçlarının 11 Ekim Cuma günü itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. KYK ek yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilirken arama motorlarında 'KYK ek yurt başvuru sonucu sorgula, 2024 KYK yurt ek başvuru sorgulama ekranı' konuları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

KYK EK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

GSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Sevgili Gençler,

GSB Yurtları Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!

Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. " ifadelerine yer verildi.

KYK YURT EK TERCİH BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için yurt başvuru sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden ilan edildi. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.

2024 KYK yurt ek başvuru sorgulama ekranı (e-Devlet)