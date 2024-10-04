KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ EKRANI 2024 | Ortaöğretim KPSS sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?

Son dakika haberi olarak ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının erişime açıldığı belirtildi. Memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım gösterdiği, 15 Eylül'de yapılan sınavın ardından sonuçlar, 4 Ekim Cuma günü itibarıyla erişime açıldı. Binlerce aday arama motorlarında 'Ortaöğretim KPSS sonuçlarına nasıl, nereden bakılır?' sorgulaması yapıyor. İşte detaylar...

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ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARINA NASIL, NEREDEN BAKILIR?

Adaylar, 2024 Ortaöğretim KPSS sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS BARAJ PUANI KAÇ?

Ortaöğretim KPSS sınavına katıan adaylar için uygulanan 'baraj puan' yoktur. Ancak KPSS ortaöğretim baraj puanı ile ilgili kamu kurumlarına alımlarda, KPSS sonuçları belirleyici olmaktadır. Kurumlar yayımladıkları ilanlarda puanları da belirtmektedir.

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ORTAÖĞRETİM KPSS PUANINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖSYM'ye yapılacak sınav sonuçları itirazı için belirlenen süre 10 iş günüdür. Yani KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları açıklanmasından itibaren 10 gün içinde (14 Ekim 2024'e kadar) sonuca itiraz hakkı bulunmaktadır.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan 'Genel Amaçlı Dilekçe' adayın el yazısı ile doldurulmalı ve evrak referans numarası dilekçeye yazılmalıdır.

Detaylı bilgi için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

'Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri' duyurusu için tıklayın