ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ KANUNU SON DAKİKA | Çalışma saatleri değişecek mi, azaltılacak mı? - Bakanlık düğmeye bastı!

30 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren çalışma kanunu değişikliği için düğmeye basıldı. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısında, çalışma saatleri, genel tatil ücretleri, esnek çalışma ve izin süreleri gibi konular ele alındı. Vatandaşlar ise arama motorlarında "Çalışma saatleri değişecek mi, azaltılacak mı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma saatlerinin düşürülmesi ve yeni nesil esnek çalışma modellerinin devreye alınması için teknik çalışmalar başlatıldı.

Yapılan toplantılarda, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate, bazı meslek gruplarında ise 48 saatten 40 saate düşürülmesi gündeme geldi. Yeni düzenlemelerle uzaktan çalışma, kısmi süreli çalışma ve geçici süreli çalışma gibi esnek çalışma modellerinin mevzuata dahil edilmesi planlanıyor.

ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamuda esnek çalışma modeliyle ilgili çalışmalara başlanacağını duyurmuş ve bu konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da ele alınacağını belirtmişti. Işıkhan, sosyal güvenlik mevzuatının ve uygulamalarının değişen iş gücü piyasası şartlarına uyumlu hale getirileceğini ifade etti.

Bu kapsamda, çalışma saatlerinin yanı sıra esnek çalışma modelleri de yeniden düzenlenerek iş-özel hayat dengesinin korunması hedefleniyor. Yapılacak düzenlemelerle birlikte, iş dünyasında önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.