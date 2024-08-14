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ATA AÖF KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları ne zaman, nasıl kayıt olunur?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından açıköğretim fakültelerine kayıt yaptırmak isteyen adaylar araştırmalara başladı. Atatürk Üniversitesi'ne bağlı açıköğretim fakültesi ATA AÖF kayıt tarihleri 2024-2025 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Peki, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları ne zaman, nasıl kayıt olunur? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:03 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 22:05
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ATA AÖF KAYIT TARİHLERİ 2024-2025 | Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları ne zaman, nasıl kayıt olunur?

ATA AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) Türkiye'deki uzaktan eğitim sistemlerinden biridir. Bu sistem, üniversite düzeyinde eğitim almak isteyen ancak geleneksel eğitim yöntemlerine erişim imkanı olmayan bireylere esnek bir öğrenme fırsatı sunar. Bu yılki kayıt tarihlerini merak edenler ise Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıtları ne zaman, nasıl kayıt olunur? sorguları yapıyor. İşte yanıtı...

ATA AÖF ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

YKS sonuçlarına göre Fakültemizde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların;Elekronik kayıt işlemleri (E-devlet yolu ile) 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-devlet üzerinden kayıt yaptıramayan öğrenci adaylarımız ise 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapabilirler.

ATA AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Materyal ücretini, OBS üzerinden Kullanıcı Adı ve Şifreniz T.C Kimlik Numaranız (daha önceden oluşturmadıysanız) olmak üzere giriş yaparak KREDİ KARTI ile de ödeyebilirsiniz.

Bu sayfa üzerinden Fakültemize;YKS , DGS ve Sağlık Alanında Lisans Tamamlama ile yerleşen ve e-Devlet üzerinden kayıt yaptırmayan öğrenci adayları ön başvuru işlemlerini tamamlayarak Kayıt Bilgi Formu'nu alacak ve gerekli diğer belgeler ile birlikte Fakültemize göndereceklerdir.

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