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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024 | Evde bakım maaşı ne kadar oldu? - Evde bakım aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından evde bakım maaşı alan vatandaşların alacağı yeni maaş belli oldu. Memur maaşlarına endeksli olan evde bakım aylığı zammı geçtiğimiz ay açıklandı. Ağustos ayı ödemeleri için bekleyiş sürerken Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:35 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 17:36
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024 | Evde bakım maaşı ne kadar oldu? - Evde bakım aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER AĞUSTOS 2024 | Ağustos ayı evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Temmuz ayında memur maaşı zammının ardından zamlı oran açıklanmıştı. Peki, Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım aylığı ne zaman, ayın kaçında yatacak? Merak edilenleri sizler için derledik...

AĞUSTOS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım aylığı her ayın 15 ila 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Ağustos ayı ödemelerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

EVDE BAKIM AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte evde bakım maaşı 7 bin 608 TL, yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükselmişti. Temmuz ara zammı ile birlikte Evde Bakım aylığı yüzde 19 zamla 9 bin 77 TL'ye yükseltildi.

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