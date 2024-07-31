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SON DAKİKA FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 | Fed Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanan 2024 Temmuz ayı Fed faiz kararı, tüm dünyada merakla takip ediliyor. Başta altın, dolar ve akaryakıt fiyatları olmak üzere iç ve dış piyasalarda önemli etkiye sahip olan Para Politikaları Kurulu toplantısının ardından Fed faiz kararı kamuoyuna duyuruldu. Peki Fed Temmuz ayı faiz kararı ne oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 21:05 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 21:09
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SON DAKİKA FED FAİZ KARARI TEMMUZ 2024 | Fed Temmuz ayı faiz kararı ne oldu?

ABD ekonomisindeki gelişmelere ve enflasyon, işsizlik oranları gibi makroekonomik göstergelere göre alınan Fed faiz kararı, ABD piyasalarının yanı sıra dünyada evrensel para birimi olan doları da etkilediğinden tüm dünyada merakla takip ediliyor. Amerika'da geçtiğimiz dönem FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz oranını değiştirmeyerek, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Peki, Fed Temmuz ayı faiz kararı ne oldu? Detaylar haberimizde...

FED TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre, ABD Merkez Bankası gösterge faiz oranını yüzde 5,50 olarak bıraktı. Politika faizini değiştirmeme kararını oy birliğiyle alan Fed, son aylarda yüzde 2 enflasyon hedefine doğru biraz daha ilerleme olduğunu kaydetti.

Piyasa beklentisi de bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

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