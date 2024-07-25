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YKS'DE 24 TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU? | 2024 YKS en az kaç tercih hakkı var?

YKS'de tercih maratonu başlıyor. Milyonlarca adayın katıldığı üniversiteye giriş sınavlarında sonuçların açıklanmasının ardından 25 Temmuz Perşembe günü itibarıyla tercihler alınmaya başlandı. 24 tercih hakkı bulunan adaylar, puan durumu ve sıralamalarına göre üniversite ve bölüm tercihi yapacak. Peki YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu mu? 2024 YKS en az kaç tercih hakkı var?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2024 Perşembe 12:17
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YKS'DE 24 TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU? | 2024 YKS en az kaç tercih hakkı var?

YKS'DE 24 TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU? | ÖSYM'nin gerçekleştirdiği YKS sınavları, 2 milyon 819 bin 362 adayın katılımıyla, 3 oturumda yapıldı. Sınava giren adayların sonuçları 16 Temmuz 2024 tarihinde saat 07.35'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. 25 Temmuz Perşembe günü itibarıyla da tercih dönemi başladı. Peki YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu mu? 2024 YKS en az kaç tercih hakkı var?

YKS'DE 24 TERCİH YAPMAK ZORUNLU MU?

YKS'de 24 tercih yapmak zorunlu değildir. ÖSYM'nin tercih yapacak adaylar için belirlediği üst sınır 24'tür. Toplan 24 tercih yapma hakkı bulunan adaylar, 24'ten daha az tercih yapabilirler ancak daha fazlasını yapamazlar.

2024 YKS EN AZ KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS sınavına katılıp da tercih yapacak olan adaylar, en az 1 tercih yapabilir. Ancak eğitim uzmanları, tek tercihin riskli olduğunu belirterek adayların, kendi sırasının yarısı ve yarısı kadar fazlası aralığında liste oluşturup bu listeye göre tercih yapmalarını öneriyor.

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2 YILLIK ÖN LİSANS TERCİH EDECEKLERİN KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Her yıl üniversite sınavını başarı ile geçip tercih hakkı kazanan adaylara ÖSYM tarafından 24 tercih yapma hakkı tanınmaktadır. Ön lisans-lisans fark etmeksizin adaylar, 24 tercih yapabilir.

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