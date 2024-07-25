YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? | 2024 YKS tercihler onaylandıktan sonra değiştirilir mi? Güncelleme yapılır mı?

YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? | Milyonlarca adayın birbiriyle yarıştığı üniversiteye giriş sınavı olan ve TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumdan oluşan sınavların sona ermesiyle tercih süreci başladı. ÖSYM, sınava katılan adayların tercih işlemlerinin 25 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla başladığını duyurdu. Tercihler hakkında araştırmalarını hızlandıran adaylar için 'YKS tercihler değiştirilebilir mi? 2024 YKS tercihler onaylandıktan sonra değiştirilir mi?' sorularının cevabını derledik. İşte detaylar...

2024 YKS TERCİHLERİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ?

25 Temmuz 2024 tarihinde başlayan YKS tercihleri 2 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek. ÖSYM kılavuz bilgilerine göre belirtilen tercih süresi içinde yer alan tarihlerde tercih listesi üzerinde değişiklik yapılabilecek.

Tercih sistemi, tercih süresi bitene kadar açık olacak. Listelerini değiştirmek isteyen adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden ÖSYM AİS giriş bilgileri ile işlemlerini gerçekleştirebilecek.

2024 YKS TERCİHLER ONAYLANDIKTAN SONRA DEĞİŞTİRİLİR Mİ?

Tercih süresi sonrası onay ardından tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Bu kapsamda, adaylar tercih listelerindeki son güncellemeyi 2 Ağustos Salı gününe dek yapmalıdır.

2024 YKS TERCİHLERİ KAÇ KEZ DEĞİŞTİRİLİR?

Tercih sistemi, tercih süresi bitene kadar açık olacağından tercih listesi üzerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, 2 Ağustos Cuma gününe kadar, tercih listelerinde istedikleri sayıda güncelleme yapabilirler.

2024 YKS TERCİH DÜZELTME NASIL YAPILIR?

ÖSYM'de yer alan bilgiye göre adaylar, tercih bildirim işlemini tamamlayıp kaydettikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilecek. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecek.

2024 YKS TERCİHLER HANGİ PUAN TÜRÜNE GÖRE YAPILACAK?

YKS sonuçlarında; Sınav Puanları ve Yerleştirme Puanları olarak iki farklı puan tablosu yer alıyor. Üniversite tercihleri doğrultusunda "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup, "Sınav puanları" kısmında yer alan rakamlar alınan ham puanı temsil etmektedir. Yani YKS sonuçları doğrultusunda yerleştirme puanları ve başarı sıralaması, tercihlerde kullanılacak rakamlardır.

Bir üniversiteye girebilmek için sadece sınav puanınız etkili değildir. Sınav puanı ham haldedir. Sınav puanına ortaöğretim başarı puanı hesaplanarak eklenir ve ortaya yerleştirme puanı çıkar. YKS yerleştirmelerinde puanını kullanılarak tercih yapılır. Üniversite tercihleri yapılırken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir.