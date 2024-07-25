ODTÜ TABAN PUANLARI 2024 | Ortadoğu Teknik Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlar

ODTÜ TABAN PUANLARI | ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarına katılan üniversite adayları, tercih işlemleri için araştırmalara başladı. Sınavdan alınan puanla üniversite ve bölümlerin taban puanlarını karşılaştırarak tercih listesi hazırlayan adaylar için 'Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2024, ODTÜ başarı sıralaması ve kontenjanlar' listesini derledik.

ODTÜ TABAN PUANLAR, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLAR

NOT: 2024 yılının taban puanları, yerleştirmeler yapılmadığından henüz belirlenmemiş olup, ilgili haberde 2023 yılına ait taban puanlar ve başarı sıralamaları paylaşılmıştır. Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.