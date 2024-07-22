MEB 1. NAKİL SONUÇLARI 2024 | LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul - LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS'ye katılan öğrenciler 1. nakil sonuçlarının açıklanması için nefeslerini tuttu. MEB tarafından açıklanacak olan LGS tercih sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, önümüzdeki 4 yıl boyunca eğitim görecekleri okulu öğrenmek için saatleri sayarken arama motorlarında araştırması hız kazanan 'MEB 1. nakil sonuçları 2024, LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul ve LGS 2. tercihler, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorgulamalarını haberimizde derledik.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

LGS yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının MEB'in resmi internet sitesi olan e-Okul üzerinden, 29 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında adayların erişimine açılması bekleniyor.

Eğitim hayatının önemli dönüm noktalarından olan lise öğrenimi için nefesler tutulmuşken sınava yeni giren öğrenciler için 2. tercih seçeneği de bulunuyor.