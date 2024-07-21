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LGS tercih sonuçları belli oluyor! - 2024 LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB SON DAKİKA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği LGS sınavının ardından tercih süreci devam ediyor. En iyi liseye gitmek için birbirleriyle yarışan yaklaşık 1 milyon öğrenci, tercihlerini yapmalarının ardından tercih sonuçları için araştırmalarını hızlandırdı. Peki 2024 LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 22:51 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2024 Pazar 22:51
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LGS tercih sonuçları belli oluyor! - 2024 LGS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB SON DAKİKA

LGS TERCİH SONUÇLARI 2024 | LGS, bu yıl yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 352 adayın tam puan aldığı sınavın ardından lise eğitimini alacağı okulları seçen öğrenciler, tercih sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı. 28 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yapılan tercihler hakkında arama motorlarında sorgulanan '2024 MEB LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

LGS YERLEŞİTRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024 MEB?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 28 Haziran tarihinde başlayan LGS tercihleri 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı tercih kılavuzunda yer alan takvime göre, LGS tercih/yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

LGS yerleştirmeleri merkezi ve yerel olarak iki şekilde yapılacak. Depremzedeler için pozitif ayrımcılık yapılan yerleştirme süreci, merkezi sınavla öğrenci alan özel okullar için de 16 Temmuz'a kadar sürecek.

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve konumlarına bağlı olarak oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.

2024 MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI NEDİR?

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış olan öğrenciler, tercih yapma hakkına sahip olmayacaktır.

Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapma imkanına sahiptir.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler.

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