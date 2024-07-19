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GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ - Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelecek? (19 Temmuz 2024)

Gaziosmanpaşa 19 Temmuz Cuma günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Gaziosmanpaşa su kesintisi olan mahalleleri ve 19 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 14:34
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GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ - Gaziosmanpaşa sular ne zaman gelecek? (19 Temmuz 2024)

GAZİOSMANPAŞA SU KESİNTİSİ 19 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Gaziosmanpaşa'nın bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Gaziosmanpaşa 19 Temmuz Cuma günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

GAZİOSMANPAŞA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/07/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HÜRRİYET MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/07/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KARADENİZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/07/2024 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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