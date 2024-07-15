Haberler Haberler SON DAKİKA EMEKLİYE EK ZAM TEMMUZ 2024 | En düşük emekli maaşı arttı mı, ne kadar oldu? - Emekliye ek zam açıklaması

SON DAKİKA EMEKLİYE EK ZAM TEMMUZ 2024 | En düşük emekli maaşı arttı mı, ne kadar oldu? - Emekliye ek zam açıklaması

Emekliye yapılması beklenen ek zam için bekleyiş sürerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler milyonların merak ettiği açıklamayı yaptı. En düşük emekli maaşı üzerinde çalışmalar devam ederken vatandaşlar "En düşük emekli maaşı arttı mı, ne kadar oldu? Emekliye ek zam var mı?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte son dakika emekliye ek zam açıklaması ve güncel detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 17:45 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 17:45
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SON DAKİKA EMEKLİYE EK ZAM TEMMUZ 2024 | En düşük emekli maaşı arttı mı, ne kadar oldu? - Emekliye ek zam açıklaması

EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI TEMMUZ 2024 | Emekliye ek zam için bekleyiş sürüyor. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından milyonlarca memur ve memur emeklisinin ara zammı belli oldu. Bununla beraber ara zam oranı SSK ve BAĞKUR için yüzde 24,73 ve Memur ve Memur Emeklisi için yüzde 19,31 olarak hesaplandı. AK Parti Grup Başkanı Güler'den ise emekliye ek zam açıklaması geldi...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTTI MI?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının bu akşam belli olacağını söyledi. Güler, "Emeklilere yönelik yapılacak artışa ilişkin düzenlemeyi yarın Meclis'e sunacağız" dedi.

En düşük emekli maaşlarına yönelik zam çalışmasında sona gelindi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin olarak en düşük emekli maaşına gelecek olan zammı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacaklarını söyledi.

Güler, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Bütçe imkanları nedir, bunun belirlenmesi gerekiyor. Bununla ilgili analizleri topladık, bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanımıza sunacağız, yarın Meclis Başkanlığı'na bunun vereceğiz. Bu akşam netleşecek. Şu an rakam söylemem doğru olmaz. Alternatifler var onlara bakıyoruz."

Öte yandan milyonlarca emekliyi etkileyecek olan zamla birlikte en düşük emekli aylığının 12-13 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor.

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