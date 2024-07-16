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KABİNE TOPLANIYOR! Emekliye ek zam gelecek mi? (16 Temmuz Kabine Toplantısı gündemi)

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için gözler Beştepe'ye çevrildi. Son olarak 2 Temmuz'da yapılan toplantı ardından gündem oldukça yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların gündeminde emekliye ek zam, konut fiyatlarında indirim gibi kritik konular yer alacak. Emekli vatandaşların gözü kulağı kabine toplantısına çevirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kararları açıklaması bekleniyor. İşte 16 Temmuz 2024 Kabine Toplantısı ana gündem maddeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 08:12
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KABİNE TOPLANIYOR! Emekliye ek zam gelecek mi? (16 Temmuz Kabine Toplantısı gündemi)

KABİNE TOPLANTISI 16 TEMMUZ 2024 | Milyonların gözü Kabine Toplantısı'na çevirildi. Kabine, Bakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündem oldukça yoğun durumda. Özellikle emekliye ek zam, deprem konutlarında indirim beklentisi, iç ve dış politikalar değerlendirilecek. Başkan Erdoğan'ın, toplantının ardından açıklama yaparak yeni kararları açıklaması bekleniyor.

EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ EMEKLİYE EK ZAM

Kabinenin ana gündem maddelerinden birisi emekli maaşına ek zam beklentisi olacak. Bakanlar ve Ak Parti yetkilileri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a konu hakkında gerekli raporu sundu. Sabah'ta yer alan habere göre, 1 milyon 810 bin emeklinin yararlanması öngörülen çalışmada zam alternatifleri 11 bin 500, 12 bin ve 12 bin 500 üzerinden çalışıldı.

Kabine Toplantısı

DEPREM KONUTLARINDA İNDİRİM GÜNDEMDE!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50'ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin" ifadeleri ile müjdeyi vermişti. Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden biri de deprem konutlarında indirim olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detayları Kabine Toplantısı'ndan hemen sonra açıklaması bekleniyor.

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