Haberler Haberler KPSS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri kapılar kaçta kapanıyor?

KPSS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri kapılar kaçta kapanıyor?

KPSS lisans sınavları için heyecanlı bekleyiş sürerken bu yıl 14 Temmuz itibarıyla başlayacak oturumlar için araştırmalar hız kazandı.Lisans eğitimi alan ve memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınav hakkında sorgulanan 'KPSS salona son giriş saati kaç? 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri kapılar kaçta kapanıyor?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2024 Cuma 10:04 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 06:55
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri kapılar kaçta kapanıyor?

KPSS SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Kamu Personeli seçme Sınavı, bu yıl binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşiyor. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz Pazar günü yapılacak. Alan Bilgisi ise 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki KPSS salona son giriş saati kaç? 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim Bilimleri kapılar kaçta kapanıyor?

2024 KPSS LİSANS GK-GY, EĞİTİM BİLİMLERİ KAPILAR KAÇTA KAPANIYOR?

KPSS Lisans sınavında saat 10.15'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumu için sınav salonlarına son giriş saati 10.00 olarak belirlendi. Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumu için ise, saat 14.30'dan sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.

KPSS GENEL KÜLTÜR GENEL YETENEK (LİSANS)

Salona Son Giriş Saati: 10.00

Başlangıç: 10.15

Soru Sayısı: 120

Süre: 130 dk.

Bitiş: 12.25

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

Salona Son Giriş Saati: 14.30

Başlangıç: 14.45

Soru Sayısı: 80

Süre: 100 dk.

Bitiş: 16.55

KPSS Alan Bilgisi giriş yeri sorgulama ekranı, giriş belgesi PDF İNDİR Devamını Oku BUNU DA OKU

2024 KPSS LİSANS GK-GY, EĞİTİM BİLİMLERİ İLK ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

KPSS Genel Kültür - Genel Yetenek sınavında adaylar, saat 11.45'ten önce ve 12.10'dan sonra sınav salonundan ayrılamayacak.

KPSS Eğitim Bilimleri oturumunda ise adaylar, saat 16.15'ten önce ve 16.40'tan sonra sınav salonundan ayrılamayacak.

KPSS Lisans sınavında saat 10.15'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumu için sınav salonlarına son giriş saati 10.00 olarak belirlendi. Saat 14.45'te başlayacak Eğitim Bilimleri oturumu için ise, saat 14.30'dan sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır.

İspanyollar satış listesine koydu! Fenerbahçe harekete geçti
Cimbom'a Uruguaylı dinamo!
DİĞER
Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozları ile mest etti! "Sinan görmesin"
ABD Başkan adayı Donald Trump'a 'suikast' girişimi! Kurşun kulağı sıyırdı kanlar içinde kaldı: 20'lik suikastçı EX | CANLI TAKİP
Galatasaray'dan ters köşe! Hırvat yıldızın peşine düştüler...
F.Bahçe'ye Copa America'nın yıldızı gelecek!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR? | 2024 KPSS Lisans GK-GY, Eğitim bilimleri kaç soru, dakika sürüyor?
2024 KPSS PUAN HESAPLAMA | Kaç yanlış 1 doğruyu götürür?
KPSS'de kalem silgi verilecek mi? Sınava girerken neler götürülmeli?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
14 Temmuz bugün kimin maçı var? 14 Temmuz bugün kimin maçı var? 07:22
Tansiyon yüksek Tansiyon yüksek 01:51
Fırtına zorlanmadan kazandı! Fırtına zorlanmadan kazandı! 23:55
F.Bahçe'den farklı prova! F.Bahçe'den farklı prova! 23:55
Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi Başkan resmen açıkladı! İşte Barış Alper'i isteyen Avrupa devi 23:56
Aileden biri Draguş Aileden biri Draguş 01:48
Daha Eski
Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! Saint-Maximin transferinde flaş gelişme! 23:55
Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! Beşiktaş'tan flaş takas teklifi! 23:55
G.Saray'da rota İngiltere! G.Saray'da rota İngiltere! 23:55
Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! Beşiktaş Immobile'nin maliyetini açıkladı! 23:55
F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... F.Bahçe ile Juve arasında tarihi takas! Ferdi'ye karşılık... 23:55
Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! Beşiktaş'ın maçı iptal edildi! 23:55