Haberler Haberler KPSS ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi giriş yeri sorgulama ekranı - PDF İNDİR

KPSS ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi giriş yeri sorgulama ekranı - PDF İNDİR

2024 KPSS Alan Bilgisi oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından son dakika sosyal medyadan yapılan duyuruda, adayların sınava gireceklerini bina/salonlara aranma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. KPSS Alan Bilgisi giriş belgelerinin açıklanmasının ardından arama motorlarında sorgulanan 'KPSS Alan Bilgisi giriş yeri sorgulama ekranı, KPSS Alan Bilgisi giriş belgesi PDF indir' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 14:16
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KPSS ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ 2024 | KPSS Alan Bilgisi giriş yeri sorgulama ekranı - PDF İNDİR

KPSS ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ 2024 | Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS), yüz binlerce adayın başvurusunun ardından başvuru süreci tamamlandı. 20 Temmuz Cumartesi günü yapılacak 2024 KPSS lisans sınavının Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınav yerleri, 10 Temmuz 2024 Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı. İşte 2024 KPSS Alan Bilgisi sınav yeri öğrenme ve sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

2024 KPSS sınav yerleri ve giriş belgeleri 10 Temmuz Perşembe günü itibarıyla erişime açıldı.ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri), 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Sınavı'nın Alan Bilgisi 3. Oturumu'na (İşletme, Muhasebe, İstatistik) katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Temmuz 2024 tarihinden itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."

2024 KPSS ALAN BİLGİSİ GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAV YERİ ÖĞRENME VE SORGULAMA EKRANI

2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 23 Ağustos günü duyurulacak.

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024
  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024

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