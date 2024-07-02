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6 TEMMUZ 2024 YENGEÇ YENİAYI | En çok hangi burçlar etkilenecek? Yeniayın ana temaları neler olacak?

6 Temmuz 2024 Yengeç Burcunda Yeniay | Değişim rüzgarları esiyor... 6 Temmuz 2024 Cumartesi günü Yengeç burcunda bir yeniay meydana gelecek. Peki bu yeniaydan en çok hangi burçlar etkilenecek? İşte ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 16:46 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 17:00
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6 TEMMUZ 2024 YENGEÇ YENİAYI | En çok hangi burçlar etkilenecek? Yeniayın ana temaları neler olacak?

6 Temmuz'da Türkiye saati ile 01.57'de 14 derece Yengeç burcunda Sirius kavuşumlu bir yeniay gerçekleşecek. Sirius astrolojide şans ve mutluluk getirmektedir. Sirius Güneş kavuşumları kaderin yazıldığı gün olarak geçer. Bu yıl ise yeniay enerjisi ile güçlenecek. Yengeç burcu su elementine aittir ve duygular, sezgiler, aile ile ilişkilendirilir. Bu yeniay sırasında duygularımız daha yoğun olabilir. Atalarımız, ailevi konular, kökler, beslenme, barınma ile ilgili gündemler söz konusu olabilir.

Taşınma, ev yaşamında yeni düzenlemeler, tadilat gibi konularla ilgilenebiliriz.

Yeniaylar yeni başlangıçları temsil eder. Bu dönemde olumlu ya da olumsuz şekilde kadersel hakkedişler alınabilir. Özellikle ilişkilerle alakalı karar zamanı. Biten ilişkiler de, devam eden ilişkiler de kalıcı olacak. Bu dönemde iç huzurumuzu önceliklendirmek bizim için iyi olacaktır. Özellikle Yengeç, Akrep, Balık burçları için şanslı bir dönem.

Bu yeniayın bazı etkileri şunlar olabilir:

  • Duygusal dalgalanmalar
  • Aile ve ev yaşantısına odaklanma
  • Sezgilerde artış
  • Geçmişle yüzleşme
  • Huzur arayışı
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