PENDİK SU KESİNTİSİ - Pendik sular ne zaman gelecek? (29 Haziran 2024)

PENDİK SU KESİNTİSİ 27 HAZİRAN 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Pendik'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 29 Haziran 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Pendik 29 Haziran Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

PENDİK SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: ESENLER MAH AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 29/06/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini

ETKİLENEN MAHALLE: FEVZİ ÇAKMAK MAH AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 29/06/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/06/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: VELİBABA MAH AÇIKLAMA: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 400 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 29/06/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 29/06/2024 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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