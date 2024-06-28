Haberler Haberler 💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 28 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 28 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 28 Haziran Cuma 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
💰DOLAR KAÇ TL OLDU? | 28 Haziran 2024 Anlık Döviz Kuru Takibi - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira?

28 HAZİRAN 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 28 Haziran Cuma 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 32,88 (Alış) - 32,87 (Satış)

EURO: 35,13 (Alış) - 35,15 (Satış)

STERLİN: 41,10 (Alış) - 41,31 (Satış)

1 DOLAR = 32,87 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉28 Haziran Cuma 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.455,43₺

Gram altın satış: 2.455,68₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.992,00₺

Çeyrek altın satış: 4.077,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 8.009,00₺

Yarım altın satış: 8.147,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.968,00₺

Tam altın satış: 16.245,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.625,00₺

Cumhuriyet altını satış: 16.635,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.288,00₺

Ata altın satış: 16.668,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 28 Haziran Cuma günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.

Casper
İngiliz devleri Barış Alper'e hayran kaldı!
DİĞER
Görenler erkek sanıyordu! Selvi Boylum Al Yazmalım'ın Samet'i bakın kim! Meğer usta oyuncunun kızıymış….
Joe Biden ve Donald Trump düellosunda Filistin düşmanlığı! Biden "İsrail'e silahları ben verdim" dedi Trump "İsrail işi bitirmeli" dedi
Lukaku'nun aklı Mourinho'da!
İngiltere'de gol kralı olmuştu! Şimdi ise G.Saray'a geliyor
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TRT Spor Yıldız canlı izle (HD yayın ve frekans bilgileri)
TRT SPOR CANLI MAÇ İZLE
TRT 1 CANLI MAÇ İZLE
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'a geldi! Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'a geldi! 00:13
G.Saray'dan LASK kulübüyle anlaşma! G.Saray'dan LASK kulübüyle anlaşma! 00:13
G.Saray'a transfer müjdesi! Dortmund'un yıldızı... G.Saray'a transfer müjdesi! Dortmund'un yıldızı... 00:13
Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri! Fred'den çarpıcı Jose Mourinho sözleri! 00:13
G.Saray'ın yıldızı için flaş iddia! Messi'nin takım arkadaşı olacak G.Saray'ın yıldızı için flaş iddia! Messi'nin takım arkadaşı olacak 00:13
Sevilla'dan G.Saray'a şaşırtan teklif! Marcao... Sevilla'dan G.Saray'a şaşırtan teklif! Marcao... 00:13
Daha Eski
G.Saray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı G.Saray'ı yıkan haber! Yeni adresini açıkladı 00:13
O yıldız hem F.Bahçe'yi hem G.Saray'ü üzdü! O yıldız hem F.Bahçe'yi hem G.Saray'ü üzdü! 00:13
Gedson'un yeni adresi belli oldu! Gedson'un yeni adresi belli oldu! 00:13
İşte Rafa Silva transferinin perde arkası! İşte Rafa Silva transferinin perde arkası! 00:13
F.Bahçe ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek F.Bahçe ve G.Saray aynı yıldızı istiyor! Bedavaya gelecek 00:13
Günün transfer bombası! Barış Alper... Günün transfer bombası! Barış Alper... 00:12