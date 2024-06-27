Haberler Haberler ASKİ SU KESİNTİSİ – 27 Haziran 2024 Ankara su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ – 27 Haziran 2024 Ankara su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 27 Haziran Perşembe günü su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 27 Haziran 2024 Ankara su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve ‘sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 08:16
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ASKİ SU KESİNTİSİ – 27 Haziran 2024 Ankara su kesintisi olan ilçeler | Sular ne zaman gelecek?

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesini paylaştı. Bugün hangi ilçelerde suların kesileceğini araştıran vatandaşlar için 27 Haziran Perşembe 2024 Ankara su kesintisi yapılacak ilçeleri haberimizde derledik. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve 'sular ne zaman gelecek?' sorusunun cevabı…

ANKARA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

POLATLI

Arıza Tarihi: 26.06.2024 15:00:00

Tamir Tarihi: 26.06.2024 23:55:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ: İlçemizde oluşan yoğun su kullanımı dolayısıyla üst kotlarda basınç düşüklüğü ve su alamama yaşanabilir. Bu sebeple temel ihtiyaçlar dışında su kullanılmaması önem arz etmektedir duyarlılığınız için teşekkür ederiz. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz).

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi Bağevleri Mevkii, Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Mahalle, Kurtuluş Mahallesi, İstiklal Mahallesi

HAYMANA

Arıza Tarihi: 26.06.2024 16:45:00

Tamir Tarihi: 26.06.2024 23:55:00

Detay: TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞINA AİT BAŞDEĞİRMEN TESİSİMİZDE SÜREKLİ ENERJİ KESİNTİLERİNDEN KAYNAKLI SU KESİNTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACI İLE YÜKSEK VOLTAJLI JENERATÖR BAĞLANTISI YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİMİZ OLUŞACAKTIR. VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: MEDRESE MAHALLESİ, SEYRAN MAHALLESİ, YENİ MAHALLLESİ, ÇALDAĞ MAHALLESİ, KAYABAŞI MAHALLESİ

AYAŞ

Arıza Tarihi: 26.06.2024 16:40:00

Tamir Tarihi: 26.06.2024 22:00:00

Detay: Ayaş Böğürtlen ve Ilıca Kuyusu mevkinde Enerji-SA arızası sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Hacırecep,Hacıveli,Hacımemi,Dervişimam,Ferahfaki,Şeyhmuhiddin,Camiatik,Ömeroğlu Mahalleleri.

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 26.06.2024 17:00:00

Tamir Tarihi: 26.06.2024 21:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Müteahhit Firmanın Çalışpma Esnasında Hatta Verdiği Zarar Nedeniyle Su Kesintisi Yapılacaktır (Verdiğimi rahatsızlıktan dolayı özür dileriz)

Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Esertepe Sokak

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 26.06.2024 12:15:00

Tamir Tarihi: 26.06.2024 15:30:00

Detay: Ümit Mahallesi Doğan Taşdelen Bulvarı PSV9 su deposunda enerjisa kaynaklı kesintiden dolayı pompalar devre dışı kalmış bundan dolayı su kesintisi yaşanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mutlu kent Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Beytepe Mahallesi bir kısmı, Angora Evleri ve civarı

👉ASKİ su kesintilerini anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

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