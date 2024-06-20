Haberler Haberler 21 Haziran 2024 ne günü? | En uzun gündüz ne zaman, bugün mü?

21 Haziran 2024 ne günü? | En uzun gündüz ne zaman, bugün mü?

En uzun gündüz ve en uzun gece tarihleri her yıl vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanıyor. Kuzey Yarımküre'de resmi olarak yazın başlangıcını simgeleyen en uzun gündüz olayından sonra 23 Eylül ekinoksuna dek gündüz süresi gece süresinden uzun olarak kaydediliyor. Peki arama motorlarında sıklıkla araştırılan 21 Haziran 2024 ne günü? En uzun gündüz ne zaman, bugün mü? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 21:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
21 Haziran 2024 ne günü? | En uzun gündüz ne zaman, bugün mü?

EN UZUN GÜNDÜZ BUGÜN MÜ? | En Uzun Gündüz, Kuzey Yarımküre'de yaz, Güney Yarımküre'de ise kış mevsimini simgeler. En uzun gündüzün ardından diğer ekinoks olan 23 Eylül'e dek gündüzler gecelerden uzun olmaya devam eder. Ancak her gün bir öncekinden daha kısa gündüz yaşanır. Yaz dönümü, günlerin en uzun, gecelerin ise en kısa olduğu bu özel zaman dilimi, doğanın uyanışı ve enerji dolu günlerin habercisidir. Peki 21 Haziran 2024 ne günü? En uzun gündüz ne zaman, bugün mü? İşte 2024 Yaz Dönümü ve Ekinoks tarihleri...

21 HAZİRAN 2024 NE GÜNÜ?

Yaz dönümü, güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya ulaştığı ve en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran tarihinde gerçekleşir. 2024 yılında 21 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Kuzey Yarımküre'de yazın resmi başlangıcını işaret eden bu dönemde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla gelir ve bu da günlerin en uzun, gecelerin ise en kısa olduğu zamanı yaratır.

2024 YAZ DÖNÜMÜ

Yaz dönümü, en uzun gündüz olan 21 Haziran tarihinde başlar. Ekinoks tarihleri ise, gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu özel zamanlardır. İlkbahar ekinoksu 20 Mart'ta, sonbahar ekinoksu ise 23 Eylül'de gerçekleşir. Bu tarihler, mevsimlerin dönüşümünü simgeler ve doğanın ritmini anlamamıza yardımcı olur.

EKİNOKS TARİHLERİ

🌓21 MART: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

🌓21 HAZİRAN: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

🌓23 EYLÜL: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

🌓21 ARALIK: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

21 HAZİRAN'DA GÜNDÜZ KAÇ SAAT SÜRER?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanacak.

Ülkemizde en uzun gündüz süresi, en kuzeydeki Sinop'ta yaşanırken; 21 Haziran'da Sinop'ta güneş 04.57'de doğarken akşam 20.26'da batacak. Böylece, Sinop'ta 21 Haziran'da 15 saat 29 dakika gündüz yaşanmış olacak.

İstanbul'da ise güneş 05.25'te doğarken, 20.47'de güneş batacak. İstanbul'da o gün 15 saat 22 dakika gündüz yaşanmış olacak.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GÜNDÜZ NEREDE YAŞANIR?

Türkiye'de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz Sinop'ta yaşanır, en uzun gece ise Hatay'da yaşanır. 21 Aralık'ta ise Sinop en uzun geceyi yaşar ve bu defa Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

İspanya - İtalya | CANLI
Galatasaray'dan Assignon hamlesi!
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho'nun eski öğrencisi geliyor! Resmi görüşme...
Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye'yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...
İngiltere üstünlüğünü koruyamadı!
Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NE?
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA 2024
💥Süper Loto çekildi! (20 Haziran)
CUMA HUTBESİ DİYANET
CUMA GECESİ MESAJLARI 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Assignon hamlesi! Galatasaray'dan Assignon hamlesi! 21:40
Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! Mourinho'dan öğrencilerine flaş uyarı! 19:46
Kocaelispor'a Portekizli orta saha Kocaelispor'a Portekizli orta saha 19:12
Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Arda'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 18:37
Karagümrük teknik direktör açıklandı! Karagümrük teknik direktör açıklandı! 17:36
Kayserispor'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı Kayserispor'da Mane'nin sözleşmesi uzatıldı 17:34
Daha Eski
Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları Beşiktaş'ta Tüpraş Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları 17:33
Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi Mourinho transfere onay verdi! Batshuayi'nin alternatifi 16:55
G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! G.Saray'dan flaş Batshuayi açıklaması! 16:33
G.Saray milli kalecinin peşine düştü! G.Saray milli kalecinin peşine düştü! 16:15
Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" Merih Demiral'dan flaş Mourinho sözleri! "Büyük şans" 16:05
Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! Cimbom'dan Gürcü yıldıza kanca! 14:32