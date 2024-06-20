EN UZUN GÜNDÜZ BUGÜN MÜ? | En Uzun Gündüz, Kuzey Yarımküre'de yaz, Güney Yarımküre'de ise kış mevsimini simgeler. En uzun gündüzün ardından diğer ekinoks olan 23 Eylül'e dek gündüzler gecelerden uzun olmaya devam eder. Ancak her gün bir öncekinden daha kısa gündüz yaşanır. Yaz dönümü, günlerin en uzun, gecelerin ise en kısa olduğu bu özel zaman dilimi, doğanın uyanışı ve enerji dolu günlerin habercisidir. Peki 21 Haziran 2024 ne günü? En uzun gündüz ne zaman, bugün mü? İşte 2024 Yaz Dönümü ve Ekinoks tarihleri...

21 HAZİRAN 2024 NE GÜNÜ?

Yaz dönümü, güneşin gökyüzünde en yüksek noktaya ulaştığı ve en uzun gündüzün yaşandığı 21 Haziran tarihinde gerçekleşir. 2024 yılında 21 Haziran Cuma gününe denk geliyor. Kuzey Yarımküre'de yazın resmi başlangıcını işaret eden bu dönemde, güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik açıyla gelir ve bu da günlerin en uzun, gecelerin ise en kısa olduğu zamanı yaratır.

2024 YAZ DÖNÜMÜ

Yaz dönümü, en uzun gündüz olan 21 Haziran tarihinde başlar. Ekinoks tarihleri ise, gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu özel zamanlardır. İlkbahar ekinoksu 20 Mart'ta, sonbahar ekinoksu ise 23 Eylül'de gerçekleşir. Bu tarihler, mevsimlerin dönüşümünü simgeler ve doğanın ritmini anlamamıza yardımcı olur.

EKİNOKS TARİHLERİ

🌓21 MART: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.

🌓21 HAZİRAN: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)

🌓23 EYLÜL: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)

🌓21 ARALIK: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)

21 HAZİRAN'DA GÜNDÜZ KAÇ SAAT SÜRER?

21 Haziran'da kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, güney kutbunda ise 24 saat gece yaşanacak.

Ülkemizde en uzun gündüz süresi, en kuzeydeki Sinop'ta yaşanırken; 21 Haziran'da Sinop'ta güneş 04.57'de doğarken akşam 20.26'da batacak. Böylece, Sinop'ta 21 Haziran'da 15 saat 29 dakika gündüz yaşanmış olacak.

İstanbul'da ise güneş 05.25'te doğarken, 20.47'de güneş batacak. İstanbul'da o gün 15 saat 22 dakika gündüz yaşanmış olacak.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GÜNDÜZ NEREDE YAŞANIR?

Türkiye'de 21 Haziran tarihinde en uzun gündüz Sinop'ta yaşanır, en uzun gece ise Hatay'da yaşanır. 21 Aralık'ta ise Sinop en uzun geceyi yaşar ve bu defa Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.