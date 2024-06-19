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SON DAKİKA 2024 emekli memur zammı ne kadar olacak? | Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

Memurlar için ara zam bekleyişi sürüyor. Temmuz ayında yılın ilk yarısına ait enflasyon oranları memur maaş zammını belirleyecek. Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? 2024 memur zammı ne kadar olacak? sorguları yapılırken güncel ve en son bilgileri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 23:35 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 23:35
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SON DAKİKA 2024 emekli memur zammı ne kadar olacak? | Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

MEMUR - EMEKLİ ZAMMI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI | Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi için beklenen veri açıklandı. TÜİK, Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinde, aylık enflasyonun 3,37 yıllık enflasyonun ise 75,45 olduğu açıklandı. Memur ve emekli maaşlarında belirleyici hususlardan olan enflasyonun açıklanmasının ardından 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. Peki, 2024 emekli memur zammı ne kadar olacak? Temmuz ayı memur maaş zammı belli oldu mu, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Emekli memur zammı henüz belli olmadı. Enflasyon oranlarının netleşmesiyle birlikte belirlenen oranın ardından Temmuz ayı zam oranı da belli olacak. Güncel bilgileri haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU 2024?

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında yeniden yükselişe geçerek 3,18 olan enflasyon, Mayıs ayında 3,37 olarak açıklandı.

Bununla beraber 5 aylık enflasyon farkı SSK ve BAĞKUR için yüzde 22,72 ve Memur Emeklisi için yüzde 17,38 olarak hesaplandı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN ORAN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

SSK, Bağ-Kur emeklisi bilindiği üzere her yıl Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 6 aylık dilimler halinde zam alıyor. 6 aylık enflasyon rakamı doğrudan emekli maaşı zammı olurken, son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulaması dikkat çekiyor.

Memur ve memur emeklisi de tıpkı diğer emekliler gibi yılda 2 kez zam alıyor. Memur maaşları bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı ile belirleniyor.

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